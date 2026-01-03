Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

En el universo del rock, la agenda comenzará temprano, con la presencia de los suecos de The Hives, que llegará con su nuevo álbum “The Hives Forever, Forever The Hives” el 31 de enero en Huracán. Al día siguiente volverán a pisar ese mismo pasto, pero como invitados especiales de My Chemical Romance, que regresa al país después de 17 años y lo hace con una edición expandida de “Three cheers for sweet revenge” bajo el brazo, como fiel exponente de su estética emo.