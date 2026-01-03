Guía para salir: ¿Qué hacer este sábado en Tucumán?

Late
Percusión por señas en la primera confitería
El ensamble de percusión con señas Late, que dirige Manolo Alonso, arrancará el año a puro ritmo esta noche, desde las 22.30 en la Primera Confitería de la ruta al cerro San Javier. El show será con entrada libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.
Rock
Habrá tributos en diferentes espacios
Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) propone para esta noche, desde las 22, el recital en vivo de Joaco -cantante de la banda Cleveland- con un tributo al rock nacional y temas de Airbag, Soda Stéreo, Babasónicos y Divididos, entre otros. En José Cuervo (Miguel Lillo 352) habrá una Fiesta Ricotera, con las mejores canciones de Los Redonditos de Ricota.
Folclore
De recorrida por las peñas con ritmos norteños
El Dúo Roldán Flores, Pedro Sisali y Bandeños conforman la cartelera folclórica de esta noche en La Casa de Yamil (España 153). La Escondida (Miguel Lillo 234) propone una Noche Luleña con la presencia en vivo de Iris Brandán, Matías Brito, Marta Bongiovanni, Hugo Portales, Fabio Toledo y Facundo Quiroga. Lo de la Paliza (Laprida 181) recibirá en su escenario a Los Ruderales, con Q’Tono como artista invitado. Además, desde hoy, todos los sábados de la temporada desde las 16 habrá shows gratuitos con músicos y artistas locales tanto en la plaza principal de El Mollar como en la de Tafí del Valle; mientras que a las 21, en el Centro Cívico Cultural, tendrá lugar la Noche de San Pedro de Colalao. En la capital, a las 20 habrá un espectáculo gratuito de danzas tradicionalistas protagonizado por los bailarines de Sol Naciente (foto) frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
DJ’S
Sets pensados para bailar en el verano
Magic Music Box (Jose Colombres 427) propone pra esta medianoche su Fiesta Le Magic, con los sets seleccionados por Sr Fat y Mateo Martínez. En el restó Boris (San Juan 1.131), la música será aportada por Milu Díaz Paz.
Televisión
Canal 10 emite “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”
Hoy y mañana, a las 22, Canal 10 volverá a emitir la serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, la producción audiovisual dirigida por Eduardo Pinto que cuenta la historia de amor de Ana y Mauro, pero en un contexto de tensiones sociales, contrastes entre sus orígenes y heridas personales no curadas que le dan vuelo al relato, enmarcado por los paisajes y la cultura de la ciudad del limón. El elenco está integrado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Lili Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Lautaro Delgado Tymruk, Paloma Contreras, Camila y Ruth Plaate, Isaías Salvatierra y Manina Aguirre, entre otros, a partir de un guión de Gabriel Macías, Natalia Torres y el director.
Pesebre viviente
Reponen “El Divino Niño” en la plaza San Martín de Famaillá
Hoy y mañana a las 22, en la plaza General San Martín de Famaillá, la Fundación SUMA repondrá “El Divino Niño: pesebre viviente”, con acceso libre y gratuito. El guión escrito por Mirta Cuarterón narra la historia bíblica del nacimiento de Jesús, desde la Anunciación a María por el ángel Gabriel hasta la llegada de los Reyes Magos, con un mensaje de amor, esperanza, reflexión y fe. El elenco actoral está integrado por Agustina Robledo, Sebastihan de León (director de la puesta), Florencia Pérez, Abigail González, José Barrera, Norma Cañizares, Sergio Félix, Lionel Torino, Carolina Verón, Enrique Galván, Mónica Paliza, Álvaro Contar, Orly González, Javier Jiménez, Iara Alderete y Susana Moreno y en esta presentación intervendrán 50 artistas del Ballet Folklórico.