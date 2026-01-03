Guía para salir: ¿Qué hacer este sábado en Tucumán?

El Dúo Roldán Flores, Pedro Sisali y Bandeños conforman la cartelera folclórica de esta noche en La Casa de Yamil (España 153). La Escondida (Miguel Lillo 234) propone una Noche Luleña con la presencia en vivo de Iris Brandán, Matías Brito, Marta Bongiovanni, Hugo Portales, Fabio Toledo y Facundo Quiroga. Lo de la Paliza (Laprida 181) recibirá en su escenario a Los Ruderales, con Q’Tono como artista invitado. Además, desde hoy, todos los sábados de la temporada desde las 16 habrá shows gratuitos con músicos y artistas locales tanto en la plaza principal de El Mollar como en la de Tafí del Valle; mientras que a las 21, en el Centro Cívico Cultural, tendrá lugar la Noche de San Pedro de Colalao. En la capital, a las 20 habrá un espectáculo gratuito de danzas tradicionalistas protagonizado por los bailarines de Sol Naciente (foto) frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.