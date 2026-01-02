Quién es Morena Messi, la sobrina de Lionel que revolucionó las redes tras cantar en el Año Nuevo

Como ya es tradición, Lionel Messi recibió el 2026 en su casa de Funes, en Rosario, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El capitán de la Selección Argentina compartió en sus redes algunos momentos de la celebración familiar, pero hubo un clip que se llevó toda la atención: el de su sobrina Morena Messi, quien sorprendió a todos al cantar una canción de cumbia durante un karaoke improvisado.