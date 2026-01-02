Secciones
LA GACETA
Deportes

Quién es Morena Messi, la sobrina de Lionel que revolucionó las redes tras cantar en el Año Nuevo

La hija del hermano mayor del capitán de la selección argentina, se volvió viral luego de cantar en el karaoke familiar durante la celebración en la casa de Funes.

SORPRESA. Morena Messi, hija de Rodrigo (hermano mayor de Leo), deslumbró cantando en el festejo familiar de Año Nuevo. SORPRESA. Morena Messi, hija de Rodrigo (hermano mayor de Leo), deslumbró cantando en el festejo familiar de Año Nuevo.
Hace 1 Hs

Como ya es tradición, Lionel Messi recibió el 2026 en su casa de Funes, en Rosario, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El capitán de la Selección Argentina compartió en sus redes algunos momentos de la celebración familiar, pero hubo un clip que se llevó toda la atención: el de su sobrina Morena Messi, quien sorprendió a todos al cantar una canción de cumbia durante un karaoke improvisado.

Morena, de 18 años, es hija de Rodrigo Messi, hermano mayor del astro rosarino, y de Florencia Parisi. Es la segunda de tres hermanos -Agustín y Benjamín- y, tras la viralización del video, su presencia creció exponencialmente en redes sociales, donde ya supera los 320.000 seguidores. La joven demostró talento y personalidad frente a la cámara, lo que despertó reacciones de elogio entre hinchas y usuarios.

No es la primera vez que Morena llama la atención por su voz. En 2022, durante su fiesta de 15, a la que Messi asistió tras consagrarse campeón del mundo en Qatar, también se animó a subir al escenario y cantar ante familiares y amigos, repitiendo un momento que volvió a generar repercusión en internet.

Un Año Nuevo distinto y un 2026 clave para Messi

Mientras tanto, Antonela Roccuzzo también compartió imágenes del capitán argentino pateando una pelota en el jardín de su casa tras el brindis. Este año será especial para Messi, que continuará su temporada en Inter Miami y espera su convocatoria a la Selección de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, donde Argentina defenderá la corona obtenida en 2022.

