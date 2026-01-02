Secciones
LA GACETA
Política

Tras los cuestionamientos, el Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

En un comunicado oficial, se afirmó que la reforma busca modernizar la inteligencia nacional y limitar funciones históricas consideradas impropias.

Tras los cuestionamientos, el Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
Hace 1 Hs

Tras los cuestionamientos de la oposición, la administración del presidente de Javier Milei salió este viernes a justificar los cambios introducidos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y aseguró que están “alineados con los más altos estándares democráticos”.

A través de un comunicado titulado “Reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”, las autoridades afirmaron: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo del presidente Javier Milei requieren que la Nación cuente con un sistema de inteligencia nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”. 

El DNU 941/25, que se filtró ayer, salió publicado hoy en el Boletín Oficial con firma del Presidente y todos los ministros, en pleno verano, usualmente una época flaca para la actividad política, y durante el receso del Congreso, que tiene a cargo el control de los DNU. Según el Ejecutivo, esta medida profundiza las reformas en el sistema de inteligencia, que “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”. 

El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

Esto último es justamente lo que la oposición le reprocha al Gobierno: que realiza esta reforma para avanzar con un supuesto régimen persecutorio a opositores. El DNU dota de mayor poder a la SIDE -comandada por el estratega Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra- y habilita, por ejemplo, a que los agentes de inteligencia puedan detener personas. 

Cambios en la SIDE

Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei. Hasta ahora, la hermana del jefe de Estado no tenía injerencia en este rubro. “El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI.

En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijo el Gobierno en el comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni. 

“Asimismo, la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control", añadió la SIDE. 

Según el texto de la normativa, la Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Además, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia.

Temas Buenos AiresSecretaría de Inteligencia del EstadoGobierno nacionalJavier MileiManuel AdorniKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
5

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
6

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Más Noticias
El gobierno de Milei promulgó el Presupuesto 2026 con mayores restricciones al gasto público

El gobierno de Milei promulgó el Presupuesto 2026 con mayores restricciones al gasto público

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios