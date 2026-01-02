Tras los cuestionamientos, el Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijo el Gobierno en el comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni.