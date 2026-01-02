Secciones
Locura total por Leandro Paredes en la playa: fotos, abrazos y emoción en Costa Esmeralda

El campeón del mundo fue rodeado por fans cuando intentaba cruzar al sector de sanitarios del parador Amarras.

Hace 2 Hs

Leandro Paredes, capitán y principal referente futbolístico de Boca Juniors, aprovechó los últimos días de sus vacaciones para recibir el Año Nuevo en Costa Esmeralda. La tranquilidad del descanso duró poco: su presencia en el parador Amarras no pasó inadvertida y, en cuestión de segundos, fue rodeado por hinchas que lo reconocieron y quisieron saludarlo.

El mediocampista campeón del mundo intentaba dirigirse a los sanitarios del lugar cuando fue sorprendido por una multitud de chicos y adolescentes que se acercaron para pedirle fotos y autógrafos. Fiel a su estilo, Paredes se detuvo, sonrió y compartió el momento con los fanáticos que se encontraban allí pasando la tarde de playa.

En redes sociales, el propio futbolista ya había dejado un mensaje alusivo al cierre del año: “Gracias a todos por este 2025 lleno de gente linda. Gracias Dios por tanta salud, tanto amor y por todos los sueños cumplidos. A empezar el 2026 con mucha ilusión”. El ex Paris Saint-Germain viene de disfrutar un descanso que incluyó viajes a Finlandia, una escala en Roma para visitar a Paulo Dybala, y su regreso al país para asistir al casamiento de Kevin Zenón en Santa Fe.

La mente en Boca y en un 2026 con grandes objetivos

Con el receso concluido, Paredes ya se sumó a la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda, con la mira puesta en el debut por el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, el 25 de enero en La Bombonera. El volante también aspira a ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para la Finalissima frente a España, en marzo, y llegar en plenitud al Mundial 2026. 

Temas EspañaClub Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesCopa Libertadores de AméricaTorneo Apertura 2025Torneo Clausura 2025
