Locura total por Leandro Paredes en la playa: fotos, abrazos y emoción en Costa Esmeralda

En redes sociales, el propio futbolista ya había dejado un mensaje alusivo al cierre del año: “Gracias a todos por este 2025 lleno de gente linda. Gracias Dios por tanta salud, tanto amor y por todos los sueños cumplidos. A empezar el 2026 con mucha ilusión”. El ex Paris Saint-Germain viene de disfrutar un descanso que incluyó viajes a Finlandia, una escala en Roma para visitar a Paulo Dybala, y su regreso al país para asistir al casamiento de Kevin Zenón en Santa Fe.