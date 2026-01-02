Venus Williams vuelve al Abierto de Australia y va por un récord histórico

Tras cuatro años de ausencia, Venus Williams fue invitada a disputar el Australian Open y, a sus 45 años, se convertirá en la tenista de mayor edad en jugar el cuadro principal del certamen. De esta manera, superará el récord que hasta ahora pertenecía a la japonesa Kimiko Date, quien compitió en Melbourne Park con 44 años.
La estadounidense recibió una de las ocho wildcards otorgadas por la organización en reconocimiento a su trayectoria. “Estoy agradecida de tener la oportunidad de volver a un lugar que significó tanto para mí”, expresó Venus tras la confirmación. Aunque nunca logró conquistar el torneo, fue subcampeona en dos ocasiones: en 2003 y 2017, ambas finales perdidas frente a su hermana Serena Williams.
Como parte de su preparación, la siete veces campeona de Grand Slam disputará el Auckland Classic y el Hobart International, también en Oceanía. Será la primera vez desde 2023 que compita de manera profesional fuera de los Estados Unidos, en un calendario diseñado especialmente para llegar con rodaje a Melbourne.
El regreso de Venus al máximo nivel no es menor si se tiene en cuenta su historial reciente. La tenista padece Síndrome de Sjögren y mantuvo problemas de salud que la mantuvieron 16 meses alejada de la actividad. Su debut en el Australian Open se remonta a 1998, cuando alcanzó los cuartos de final, y desde entonces participó en 21 ediciones del torneo.
Luego de volver al circuito a mediados de 2025, compitió en tres torneos: el Mubadala City Open, el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open. Si bien solo consiguió una victoria, ese triunfo la convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un partido en el circuito WTA.
Ahora, en Melbourne, el desafío es aún mayor. Si logra una victoria, la mayor de las Williams pasará a ser la tenista más longeva en ganar un partido de Grand Slam desde Martina Navratilova en Wimbledon 2004, un registro que vuelve a poner su nombre en la historia grande del tenis.