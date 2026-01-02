Venus Williams vuelve al Abierto de Australia y va por un récord histórico

El regreso de Venus al máximo nivel no es menor si se tiene en cuenta su historial reciente. La tenista padece Síndrome de Sjögren y mantuvo problemas de salud que la mantuvieron 16 meses alejada de la actividad. Su debut en el Australian Open se remonta a 1998, cuando alcanzó los cuartos de final, y desde entonces participó en 21 ediciones del torneo.