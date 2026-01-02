El dólar arrancó 2026 con subas generalizadas tras el inicio del nuevo esquema de bandas

Con el arranque del nuevo esquema cambiario, economistas consultados por Ámbito plantean interrogantes sobre si el sistema de bandas permitirá una moderación del tipo de cambio durante enero. A las dudas se suma el incremento de la demanda observado desde mediados de diciembre y las compras previstas por el Gobierno, que anticipó que a partir de 2026 acelerará la acumulación de reservas.