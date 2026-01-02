El dólar arrancó 2026 con subas generalizadas tras el inicio del nuevo esquema de bandas

El inicio del nuevo esquema de bandas cambiarias se reflejó de inmediato en las cotizaciones del dólar, que mostraron subas generalizadas en la primera rueda del año. Durante la jornada, el dólar oficial abrió 2026 con un avance marcado, en un contexto de mayor demanda y con la expectativa oficial de reforzar la acumulación de reservas.
Así, el dólar mayorista comenzó el año en $1.470, con una suba de $15 en la primera jornada de 2026. En la misma línea, el dólar minorista que se comercializa en el Banco Nación operó a $1.490, lo que implicó un incremento de $10 respecto del cierre previo.
En los mercados financieros, el dólar MEP inició el año en $1.506,66, con un alza de 1,8%, mientras que el Contado con Liquidación se ubicó en $1.538,79, tras avanzar 0,9%. En tanto, el dólar "blue" se ofreció a $1.530 y el dólar cripto cotizó en $1.532,60, según datos de Bitso.
En el mercado de futuros, las primeras operaciones mostraron bajas, aunque la tendencia se revirtió a lo largo del día en todos los plazos. Para el cierre de enero, el dólar mayorista se negocia a $1.508, mientras que los contratos a junio lo ubican en $1.689, consignó el diario "Ámbito".
Con el arranque del nuevo esquema cambiario, economistas consultados por Ámbito plantean interrogantes sobre si el sistema de bandas permitirá una moderación del tipo de cambio durante enero. A las dudas se suma el incremento de la demanda observado desde mediados de diciembre y las compras previstas por el Gobierno, que anticipó que a partir de 2026 acelerará la acumulación de reservas.
Este factor fue clave para que el riesgo país bajara de los 600 puntos a mediados del mes pasado, en un contexto marcado por el próximo pago a los bonistas. El 9 de enero, el equipo económico deberá afrontar desembolsos por unos U$S4.300 millones. Aunque el gobierno de Javier Milei aseguró contar con los recursos para cumplir, aún no precisó los instrumentos que utilizará.
A este escenario se agregan otros elementos con impacto potencial en el corto plazo sobre el tipo de cambio. Desde este jueves 1 de enero quedaron liberados más de U$S20.000 millones provenientes del blanqueo de capitales de 2024, y a lo largo del año se habilitará una ventana para que las empresas giren utilidades correspondientes a balances cerrados en 2025.
Por último, resta evaluar el efecto que tendrá sobre el dólar la eliminación de la restricción para el giro de utilidades de las compañías con balances auditados del último ejercicio. De todos modos, las ganancias acumuladas entre 2019 y 2024 continuarán canalizándose a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).