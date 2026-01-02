Secciones
Un postre clásico de Austria: galletas Linzer con curd de limón

Aprendé el paso a paso para elaborar estas delicadas galletitas de origen europeo, ideales para acompañar el té con una receta que combina texturas suaves y un intenso curd de limón.

Un postre clásico de Austria: galletas Linzer con curd de limón Foto: Lorena Salinas - Cravings Journal
Hace 1 Hs

Las galletas Linzer han conquistado corazones durante décadas por su versatilidad, dulzura y apariencia tan estética. Este panificado, cuyo origen se encuentra en Austria, está inspirado en la famosa torta Linzer, considerada una de las más antiguas del mundo. La influencer de cocina Lorena Salinas compartió su receta de unas deliciosas linzer de limón: perfectas para quienes quieren una galleta pero, a la vez, algo ácido para cortar la dulzura.

Estas galletas se caracterizan por tener una masa suave y mantecosa, por la presencia de frutos secos molidos –como almendras o avellanas– y, sobre todo, por tener un centro colorido. En general, se unen dos galletas: una redonda y otra con forma de anillo que, en su interior, deja ver una tentadora mermelada de frutos rojos o una generosa capa de dulce de leche.

Instrucciones para hacer galletitas Linzer de limón

INGREDIENTES

Para la masa

- 180 gramos de manteca a temperatura ambiente

- 1 cucharadita de sal

- 100 gramos de azúcar

- 1 huevo

- ½ cucharadita de esencia de vainilla

- 2 cucharadas de leche

- 300 gramos de harina sin polvos de hornear

- ¼ de cucharadita de polvos de hornear

- 2 bolsitas de té de amaretto

Para el curd de limón

- 1 1/3 cucharaditas de ralladura de limón

- 40 mililitros de jugo de limón

- 75 gramos de azúcar

- 2 huevos

- 20 gramos de manteca

PASO A PASO

Para la masa:

1- Poné la manteca, sal y azúcar en un bowl para batir. Podés hacerlo con batidora eléctrica o de mano. Mezclá los ingredientes hasta que se vean cremosos. Si usás batidora de pedestal, recordá detenerte cada cierto tiempo a raspar los bordes del bowl con una espátula.

2- Agregá el huevo y mezclá hasta que se vuelva cremoso de nuevo. Agregá la leche y vainilla y mezclá.

3- Agregá la harina y el polvo para hornear y continuá mezclando. Envolvé la masa y llevala a la heladera por media hora. Cuando la retires, estirá la mitad y guardá la otra mitad. Si está demasiado dura, esperá unos minutos para que gane temperatura. Luego de cada estirada de la masa, asegurate de que no se pegue a la superficie. En caso de que pase, agregá harina en la mesa.

4- Cuando la masa tenga entre dos y tres milímetros de grosor, cortá las galletas. Luego contalas y estirá la otra mitad de la masa. A estas les harás cortes tradicionales y, en el centro, deberás hacer un nuevo agujero para que quede con la forma de un anillo. Usá toda la masa para repetir el proceso.

5- Horneá sobre una lata de horno con papel manteca en horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos o hasta que empiecen a dorar.

Para el curd de limón:

1- Poné una olla con agua a fuego medio y, cuando empiece a hervir, bajá la temperatura hasta que veas un ligero hervor. Poné un bowl encima sin que la base toque la superficie del agua. Es la técnica del baño María. Retirá el bowl del baño María y agregá todo menos la manteca. Mezclá con batidor de mano.

2- Regresá el bowl a baño María y mezclá con espátula cada dos minutos hasta que el curd se haya cuajado. Estará listo cuando veas que la mezcla se pone gelatinosa. Si hacés un dibujo con el curd, debe quedar marcado en la superficie.

3- Sacá el curd del calor y llevalo a otro bowl pasándolo por un colador. El colador va a atrapar pedazos grandes de ralladura y pedacitos de huevo que no se hayan cocido bien. Dejá que el curd se enfríe totalmente.

Para rellenar:

1- Espolvoreá las tapitas con azúcar impalpable y rellená las galletitas con curd de limón. Refrigerá un par de horas antes de servir.

