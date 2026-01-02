Un postre clásico de Austria: galletas Linzer con curd de limón

3- Agregá la harina y el polvo para hornear y continuá mezclando. Envolvé la masa y llevala a la heladera por media hora. Cuando la retires, estirá la mitad y guardá la otra mitad. Si está demasiado dura, esperá unos minutos para que gane temperatura. Luego de cada estirada de la masa, asegurate de que no se pegue a la superficie. En caso de que pase, agregá harina en la mesa.