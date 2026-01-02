Es oficial: Atlético Tucumán presentó a Luis Ingolotti

Si bien ya se encontraba entrenando bajo las órdenes de Hugo Colace, Luis Ingolotti se convirtió esta mañana oficialmente en jugador de Atlético Tucumán. El arquero contaba con un permiso especial de parte de su ex club para practicar con el “Decano”, pero no podía firmar antes de quedar libre. Eso sucedió este 31 de diciembre, y por eso el jugador pudo poner el gancho en la institución de 25 de Mayo y Chile. El contrato será hasta diciembre de 2026.
¡Refuerzo confirmado para el arco Decano!— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 2, 2026
Luis Ingolotti ya es nuevo jugador de Atlético Tucumán.
El arquero firmó su vínculo con la institución hasta diciembre de 2026 para afrontar los próximos desafíos que tendrá el club.
¡Éxitos en esta nueva etapa con… pic.twitter.com/U8GQnWFqCr
Además de las fotos al momento de la firma, el club realizó un video especial, donde se puede ver al flamante refuerzo ingresando a la zona de vestuarios del José Fierro y agarrando el buzo de arquero. Luego, ya con la indumentaria “decana” puesta, el ex Aldosivi mira a la cámara y se presenta: “Luis Ingolotti, arquero del ‘Gigante del Norte’”
Una nueva historia comienza bajo los tres palos del Gigante.— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 2, 2026
Luis Ingolotti ya está en casa y se puso el buzo del más grande del Norte. ¡Bienvenido al Decano! pic.twitter.com/oQOYAUnnRS