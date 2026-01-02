Es oficial: Atlético Tucumán presentó a Luis Ingolotti

Si bien ya se encontraba entrenando bajo las órdenes de Hugo Colace, Luis Ingolotti se convirtió esta mañana oficialmente en jugador de Atlético Tucumán. El arquero contaba con un permiso especial de parte de su ex club para practicar con el “Decano”, pero no podía firmar antes de quedar libre. Eso sucedió este 31 de diciembre, y por eso el jugador pudo poner el gancho en la institución de 25 de Mayo y Chile. El contrato será hasta diciembre de 2026.