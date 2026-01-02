Secciones
Es oficial: Atlético Tucumán presentó a Luis Ingolotti

La dirigencia del "Decano" anunció en sus redes sociales la contratación del arquero proveniente de Gimnasia de La Plata.

AL ARCO. Luis Ingolotti se mostró contento junto a Miguel Abbondándolo tras firmar su contrato. AL ARCO. Luis Ingolotti se mostró contento junto a Miguel Abbondándolo tras firmar su contrato.
Hace 2 Hs

Si bien ya se encontraba entrenando bajo las órdenes de Hugo Colace, Luis Ingolotti se convirtió esta mañana oficialmente en jugador de Atlético Tucumán. El arquero contaba con un permiso especial de parte de su ex club para practicar con el “Decano”, pero no podía firmar antes de quedar libre. Eso sucedió este 31 de diciembre, y por eso el jugador pudo poner el gancho en la institución de 25 de Mayo y Chile. El contrato será hasta diciembre de 2026.

Además de las fotos al momento de la firma, el club realizó un video especial, donde se puede ver al flamante refuerzo ingresando a la zona de vestuarios del José Fierro y agarrando el buzo de arquero. Luego, ya con la indumentaria “decana” puesta, el ex Aldosivi mira a la cámara y se presenta:  “Luis Ingolotti, arquero del ‘Gigante del Norte’”

