Milei no se toma vacaciones, pero habilita días de descanso para sus funcionarios

El Gobierno nacional transita un breve paréntesis en su dinámica habitual. Durante enero, el Gabinete de Javier Milei tendrá una actividad reducida y no están previstas reuniones formales ni de Gabinete ni de la Mesa Política. Sin embargo, el Presidente continuará con su agenda de trabajo desde la Quinta de Olivos y no se tomará vacaciones, a diferencia de algunos de sus funcionarios, que aprovecharán el receso para descansar.
Según indicaron fuentes oficiales a Infoabe, este mes será el de menor actividad del año para el equipo de Gobierno. A diferencia de los primeros dos eneros de gestión, en los que Milei mantuvo un ritmo intenso -en 2024 con la implementación de las primeras medidas de ajuste y el envío de la Ley Bases al Congreso, y en 2025 con el impulso de iniciativas debatidas en sesiones extraordinarias-, en esta oportunidad se resolvió flexibilizar la dinámica de trabajo.
La decisión responde a que la principal agenda política se trasladará al Congreso a partir del 2 de febrero, cuando comenzarán a discutirse las reformas tributaria y laboral, consideradas estratégicas por el Presidente para encarar la segunda etapa de su gestión. Aunque desde algunos sectores del oficialismo se impulsaba debatir esos proyectos en enero, finalmente se optó por atender el pedido de la oposición y habilitar un período de receso parlamentario.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para iniciar una nueva ronda de reuniones con gobernadores oficialistas y opositores, con el objetivo de sumar apoyos a la reforma laboral. Esa agenda comenzará luego de que el funcionario se tome unos días de descanso, tras haber sido una de las figuras centrales de la campaña libertaria y asumir su cargo en noviembre pasado.
El presidente Milei continuará trabajando desde la Residencia de Olivos y solo se trasladará a la Casa Rosada para actividades puntuales. De hecho, esta semana asistió a la sede gubernamental para mantener una entrevista internacional y recibir al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour.
La Residencia Presidencial de Chapadmalal no será utilizada durante el verano, ni por Milei ni por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tampoco tomará vacaciones. El único viaje internacional previsto por el mandatario será a mediados de enero -entre el 18 y el 19- cuando participará como expositor en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Dentro de la Mesa Política, el panorama es similar. El asesor presidencial Santiago Caputo no tomará descanso y participó activamente en la revisión del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó el Sistema de Inteligencia Nacional, un área bajo su influencia a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.
Tampoco se ausentará de Buenos Aires el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien viene de atravesar un año de intensa actividad legislativa y campaña electoral. En cambio, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tiene previsto tomarse vacaciones, según indicaron desde su entorno.
Otros funcionarios sí optaron por esquemas mixtos de trabajo y descanso. El ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea tomarse unos días libres tras las fiestas de fin de año. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajó a Singapur invitada por organismos internacionales para interiorizarse sobre políticas educativas y laborales; el viaje, financiado por dichas entidades, se extenderá hasta el 11 de enero y, según su entorno, continuará trabajando durante todo el mes.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, viajará a Alemania para realizar cursos de doctorado en la Universidad de Göttingen y participará en la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo, que se desarrollará entre el 26 y el 29 de enero en Jerusalén, donde será uno de los oradores. En tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, inició su receso el 23 de diciembre y permanecerá cerca de la ciudad para retomar sus funciones el 5 de enero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tomará vacaciones y desde su entorno descartaron un viaje a su provincia natal, Córdoba.