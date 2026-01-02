Milei no se toma vacaciones, pero habilita días de descanso para sus funcionarios

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, viajará a Alemania para realizar cursos de doctorado en la Universidad de Göttingen y participará en la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo, que se desarrollará entre el 26 y el 29 de enero en Jerusalén, donde será uno de los oradores. En tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, inició su receso el 23 de diciembre y permanecerá cerca de la ciudad para retomar sus funciones el 5 de enero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tomará vacaciones y desde su entorno descartaron un viaje a su provincia natal, Córdoba.