Lionel Messi recibió el 2026 jugando al fútbol junto a sus hijos

El crack rosarino celebró en su ciudad natal, y despuntó el vicio junto a Thiago, Mateo y Ciro.

ENAMORADA. La publicación de Antonela mientras Leo juega con su otro amor, la pelota. ENAMORADA. La publicación de Antonela mientras "Leo" juega con su otro amor, la pelota.
Hace 1 Hs

Como viene acostumbrando, Lionel Messi aprovechó el parate en la MLS y pasó las fiestas en Rosario, junto a su familia. Tras viajar a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de la hija de su amigo Luis Suárez, el astro regresó a su ciudad natal para relajarse.

Su esposa Antonela Roccuzzo publicó en sus historias de Instagram un simpático video, donde se puede ver al campeón del mundo con un short azul, pateando una pelota en el jardín de su casa.

El ‘10’ del Inter Miami, de 38 años, había publicado minutos después de iniciado el primer día del año un mensaje junto a la postal familiar: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”.

Antonela también fue protagonista de la escena navideña días antes, al compartir a sus casi 40 millones de seguidores detalles de la celebración familiar del 24 de diciembre. En esa ocasión, la pareja posó vestida de manera elegante e informal.

Aunque el genio tiene entre ceja y ceja el gran objetivo para mitad de año, lo esperan unas largas vacaciones: la MLS recién dará comienzo el 21 de febrero. Messi, y también su compañero Rodrigo De Paul deberán mantenerse activos para llegar en buen estado a la Copa del Mundo.

