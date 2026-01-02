Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

El régimen de monotributo, como su nombre lo indica, permite a los trabajadores autónomos regularizar su situación laboral y hacer sus propios aportes de acuerdo a la actividad que realizan. Se trata de un régimen que permite emitir facturas, acceder a la cobertura de salud –tanto para el monotributista como para su grupo familiar– e ingresar al sistema jubilatorio. Pero para gozar de estos beneficios, los registrados deben cumplir en tiempo y forma con sus pagos correspondientes.