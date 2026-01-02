Secciones
Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

Un monotributista puede retrasar hasta 10 meses de pago. Luego de eso, puede ser dado de baja por lo que su situación pasaría a la irregularidad.

Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos Foto: A domicilio salud
Por Milagro Corbalán Hace 19 Min

El régimen de monotributo, como su nombre lo indica, permite a los trabajadores autónomos regularizar su situación laboral y hacer sus propios aportes de acuerdo a la actividad que realizan. Se trata de un régimen que permite emitir facturas, acceder a la cobertura de salud –tanto para el monotributista como para su grupo familiar– e ingresar al sistema jubilatorio. Pero para gozar de estos beneficios, los registrados deben cumplir en tiempo y forma con sus pagos correspondientes.

¿Cuáles son los montos mensuales del Monotributo?

¿Cuáles son los montos mensuales del Monotributo?

La regularización del monotributo es un tema central para miles de contribuyentes que quieren empezar el año con una situación fiscal ordenada u ordenarla en los primeros días. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) recordó que mantener pagos pendientes no solo genera intereses y recargos, sino que también puede derivar en sanciones más severas que un simple aviso.

Uno de los puntos clave que deben tener en cuenta los monotributistas es que el vencimiento del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes continúa siendo el día 20 de cada mes. Cuando ese plazo no se cumple, se pierden beneficios fiscales y se acumulan deudas que, con el tiempo, se vuelven más difíciles de saldar.

Cómo regularizar la situación del monotributo

Con el objetivo de evitar estos inconvenientes, ARCA mantiene habilitados distintos mecanismos para que quienes registren atrasos durante 2025 puedan ponerse al día. Regularizar la deuda permite encarar enero de 2026 sin sobresaltos y con la tranquilidad de cumplir con las obligaciones impositivas.

El proceso para consultar el estado de la cuenta y pagar lo adeudado es completamente online. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, donde el sistema permite visualizar de manera detallada los períodos impagos.

Dentro de la plataforma, es necesario acceder a la sección “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” o bien al apartado de “Presentación de declaraciones juradas y pagos”. Allí se encuentra el detalle de las cuotas pendientes y las opciones disponibles para cancelarlas. Para concretar el pago, el sistema genera el Volante Electrónico de Pago (VEP), que funciona como comprobante para cada período adeudado.

Es importante recordar que debe emitirse un VEP por mes, ya que no es posible unificar varias cuotas en un solo código de pago. ARCA ofrece una amplia variedad de medios para facilitar la regularización de la deuda. Entre ellos se incluyen transferencia electrónica, home banking, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, pagos con código QR y débito automático.

Cumplir con estas obligaciones no solo evita la acumulación de intereses y sanciones, sino que también resulta fundamental para seguir siendo monotributista. La normativa vigente establece que acumular diez meses consecutivos sin abonar puede derivar en la exclusión automática del régimen, con mayores complicaciones administrativas y fiscales.

