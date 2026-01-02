Secciones
¿Cuándo cae el feriado de Carnaval 2026 y cuántos días de descanso habrá?

Con las fiestas de fin de año concluidas, la atención de miles de argentinos empieza a correrse hacia el próximo descanso del calendario.

El feriado de Carnaval se posiciona como el primer gran corte del año laboral El feriado de Carnaval se posiciona como el primer gran corte del año laboral El Destape
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El feriado de Carnaval es uno de los más esperados del calendario 2026, no solo por su tradición y festejos, sino porque suele convertirse en una oportunidad clave para planear escapadas y descansos largos. Cada año, la pregunta se repite y despierta expectativas entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico.

En 2026, la ubicación del Carnaval vuelve a generar atención y proyecciones, ya que su fecha impacta de lleno en la organización del año laboral y escolar. Cómo cae en el calendario y qué posibilidades abre es parte de un anticipo que muchos ya quieren conocer para empezar a hacer planes.

El feriado de Carnaval 2026 ya tiene fecha definida: será el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Al ubicarse a continuación del fin de semana, el calendario habilita un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos, que se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive.

En los hechos, se convierte en el primer fin de semana largo pleno del año, una circunstancia clave tanto para quienes empiezan a organizar una escapada como para los destinos turísticos, que encuentran en estas fechas un impulso fundamental para sostener la temporada.

Qué otros findes largos hay en el año durante el 2026

Además del Carnaval, el calendario 2026 trae varios feriados que permiten planificar viajes o descansos estratégicos. Entre los principales fines de semana largos confirmados aparecen:

- Jueves 2 y viernes 3 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas + Viernes Santo, que se combinan con el fin de semana.

- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador, ideal para una escapada corta.

- Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

- Viernes 25 de diciembre: Navidad.

