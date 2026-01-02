Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

El año 2021 marcó su debut formal. Dirigió sus primeros partidos en Reserva y Sub-20 y fue asistente en Primera A y B de la Liga Tucumana. En medio de ese crecimiento llegó uno de los desafíos más grandes: una final de fútbol femenino entre Atlético y San Martín. “Era la primera vez que dirigía femenino y Enrique me mandó así, de una. Los nervios me consumían, pero fue un partido bisagra”, cuenta.

Cuando el recorrido parecía consolidarse, el cuerpo le puso un freno abrupto. En 2022 sufrió una rotura de meniscos mientras dirigía un partido. “Me operaron en julio, pero la cirugía no salió bien y me tuvieron que volver a operar en noviembre. Estuve prácticamente un año afuera”, relata lamentando un pasado crucial en su carrera. La lesión no sólo fue física, sino que siente que fue clave en el posterior desarrollo de su carrera “Había subido de peso, rengueaba, me costaba correr. Sentía que me miraban como diciendo ‘no tiene futuro’ ”, se lamenta.