Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Para los amantes de Tafí del Valle, el Eco Glamping se encuentra en el corazón de los valles. Se accede por el Camino al Cementerio y está rodeado por el Río de las Puertas y sus afluentes que a pocos metros se convierten en el Río Tafí. Los domos están elevados sobre plataformas de madera, tienen ventanales con vistas al paisaje y el hospedaje también incluye menú de La Quebradita y merienda para dos personas.