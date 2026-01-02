Secciones
LA GACETA
SociedadTurismo

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

El glamping combina elegancia y naturaleza con la suficiente distancia para tener un entorno tranquilo sin alejarse demasiado.

A pocos kilómetros de distancia, San Miguel de Tucumán tiene una serie de propuestas diferentes y especiales para las vacaciones de verano. A pocos kilómetros de distancia, San Miguel de Tucumán tiene una serie de propuestas diferentes y especiales para las vacaciones de verano. Foto: Domos El Eden
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La idea de unas vacaciones en la naturaleza parece no congeniar –o, al menos, no guardar demasiada coherencia– con la idea de un sitio cómodo y elegante. Pero el glamping llegó para cambiar esas convicciones. El concepto, aunque se encuentra en su más incipiente desarrollo en Tucumán, nació hace años en los países más desarrollados. Incluso en la Patagonia argentina se trata de una tendencia ya instalada.

Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

El término “glamping” nace de la combinación de dos términos que convergen para crear los nuevos y llamativos domos para vacacionar. Por una parte, la resonante palabra “camping” y, por otra, la innovación, el “glamour”. El glamping busca emular la experiencia de un hotel de categoría, pero en un entorno que suele ser rural y cuya predominancia es el verde de la naturaleza o los sonidos de la playa y el mar.

En Tucumán el glamping apareció con un único representante hace poco más de cinco años y hoy hay algunas alternativas más para elegir. A esta propuesta se suman otras como las ecocabañas que ofrecen un servicio más amigable con el entorno.

Vacacionar en Tucumán en la naturaleza y con glamour

Wilkay Glamping

Se ofrece como un servicio de glamping boutique en las Yungas tucumanas. Ubicados en el corazón de Raco, a 41 kilómetros de San Miguel de Tucumán, los domos pueden alcanzarse en un viaje de 40 minutos a una hora. Es un camping elegante rodeado de naturaleza que ofrece un servicio premium. Wilkay ofrece, además de hospedaje, desayunos –con opciones regionales, veganas y sin TACC–, observación del cielo, domos con tina exterior de agua caliente. Los domos están completamente equipados con sommier, baño privado, amenities, frigobar, cocina, Wi-Fi privado, aire acondicionado, terraza con reposeras y parrilla. Se reciben solo adultos y mayores de 13 años.

Bosque Elluka

El camping Bosque Elluka está ubicado en Alpachiri, a 17 kilómetros al oeste de Concepción, lo que representa un viaje de aproximadamente una hora y media desde San Miguel de Tucumán. Cuenta con cabañas y carpas tipi ecológicas de madera equipadas con servicio eléctrico, ropa de cama, calefacción y Wi-Fi. Los baños se encuentran en la zona exterior. Ofrece también servicio de trekking en una zona boscosa y proyección de películas. Para el verano, cuenta con dos piscinas y está cerca de ríos.

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán Foto: Instagram/el.eden.resort

El Edén Resort

El Edén Resort es otra de las opciones de las Yungas tucumanas. Se encuentra en un barrio privado del Portezuelo, entre San Javier y Raco, por lo que puede llegarse por ambos caminos. Está rodeado de vegetación y las montañas forman su telón de fondo. Además de los domos, hay un restaurante que ofrece comida. Los domos cuentan con comida, mesas, sillas, baños equipados, habitación en primer piso y desayuno incluido. También hay una pequeña piscina, parrilla y mucha paz con maravillosos atardeceres y amaneceres.

Eco Glamping

Para los amantes de Tafí del Valle, el Eco Glamping se encuentra en el corazón de los valles. Se accede por el Camino al Cementerio y está rodeado por el Río de las Puertas y sus afluentes que a pocos metros se convierten en el Río Tafí. Los domos están elevados sobre plataformas de madera, tienen ventanales con vistas al paisaje y el hospedaje también incluye menú de La Quebradita y merienda para dos personas.

Temas Vacaciones de verano ConcepciónTafí del ValleSan JavierRacoAlpachiri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones 2026: qué papeles se necesitan para viajar por las rutas argentinas

Vacaciones 2026: qué papeles se necesitan para viajar por las rutas argentinas

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
4

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
5

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Comentarios