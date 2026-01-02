Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

La idea de unas vacaciones en la naturaleza parece no congeniar –o, al menos, no guardar demasiada coherencia– con la idea de un sitio cómodo y elegante. Pero el glamping llegó para cambiar esas convicciones. El concepto, aunque se encuentra en su más incipiente desarrollo en Tucumán, nació hace años en los países más desarrollados. Incluso en la Patagonia argentina se trata de una tendencia ya instalada.
El término “glamping” nace de la combinación de dos términos que convergen para crear los nuevos y llamativos domos para vacacionar. Por una parte, la resonante palabra “camping” y, por otra, la innovación, el “glamour”. El glamping busca emular la experiencia de un hotel de categoría, pero en un entorno que suele ser rural y cuya predominancia es el verde de la naturaleza o los sonidos de la playa y el mar.
En Tucumán el glamping apareció con un único representante hace poco más de cinco años y hoy hay algunas alternativas más para elegir. A esta propuesta se suman otras como las ecocabañas que ofrecen un servicio más amigable con el entorno.
Vacacionar en Tucumán en la naturaleza y con glamour
Wilkay Glamping
Se ofrece como un servicio de glamping boutique en las Yungas tucumanas. Ubicados en el corazón de Raco, a 41 kilómetros de San Miguel de Tucumán, los domos pueden alcanzarse en un viaje de 40 minutos a una hora. Es un camping elegante rodeado de naturaleza que ofrece un servicio premium. Wilkay ofrece, además de hospedaje, desayunos –con opciones regionales, veganas y sin TACC–, observación del cielo, domos con tina exterior de agua caliente. Los domos están completamente equipados con sommier, baño privado, amenities, frigobar, cocina, Wi-Fi privado, aire acondicionado, terraza con reposeras y parrilla. Se reciben solo adultos y mayores de 13 años.
Bosque Elluka
El camping Bosque Elluka está ubicado en Alpachiri, a 17 kilómetros al oeste de Concepción, lo que representa un viaje de aproximadamente una hora y media desde San Miguel de Tucumán. Cuenta con cabañas y carpas tipi ecológicas de madera equipadas con servicio eléctrico, ropa de cama, calefacción y Wi-Fi. Los baños se encuentran en la zona exterior. Ofrece también servicio de trekking en una zona boscosa y proyección de películas. Para el verano, cuenta con dos piscinas y está cerca de ríos.
El Edén Resort
El Edén Resort es otra de las opciones de las Yungas tucumanas. Se encuentra en un barrio privado del Portezuelo, entre San Javier y Raco, por lo que puede llegarse por ambos caminos. Está rodeado de vegetación y las montañas forman su telón de fondo. Además de los domos, hay un restaurante que ofrece comida. Los domos cuentan con comida, mesas, sillas, baños equipados, habitación en primer piso y desayuno incluido. También hay una pequeña piscina, parrilla y mucha paz con maravillosos atardeceres y amaneceres.
Eco Glamping
Para los amantes de Tafí del Valle, el Eco Glamping se encuentra en el corazón de los valles. Se accede por el Camino al Cementerio y está rodeado por el Río de las Puertas y sus afluentes que a pocos metros se convierten en el Río Tafí. Los domos están elevados sobre plataformas de madera, tienen ventanales con vistas al paisaje y el hospedaje también incluye menú de La Quebradita y merienda para dos personas.