¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026

Un romance que se cocinó a fuego lento

Aunque el "blanqueo" ocurrió en el brindis de Año Nuevo, la relación no es nueva. Durante los últimos meses del 2025, pequeñas pistas en redes sociales y apariciones sutiles habían encendido las alarmas de sus seguidores. Sin embargo, Gianinna eligió el simbolismo del inicio de 2026 para darle un lugar oficial en su vida pública.