¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026

Mientras el mundo brindaba por la llegada del 2026, Gianinna Maradona decidió que era el momento perfecto para dejar atrás los misterios. Con una imagen que destila intimidad y un mensaje contundente, la diseñadora presentó oficialmente a su nuevo novio, Guido Sergi, confirmando los rumores que sobrevolaban su vida sentimental desde hacía meses.
"Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor", escribió Gianinna en una historia de Instagram, arrobando al hombre que logró conquistar su corazón tras su mediática relación con Daniel Osvaldo.
Radiografía de Guido Sergi: el hombre del perfil bajo
A diferencia de las parejas anteriores de Gianinna, Guido Sergi parece moverse con comodidad lejos de los flashes y las cámaras de televisión. Su llegada al círculo íntimo de la familia Maradona marca una nueva etapa en la vida de la hija de Diego. Pero, ¿quién es él?
Sergi es un apasionado de los motores y ha consolidado su carrera profesional en este sector.
Como no podía ser de otra manera para estar cerca de una Maradona, tiene raíces en el fútbol. Jugó en divisiones formativas, lo que le otorga ese código deportivo tan valorado en el entorno del Diez.
Guido tiene dos hijas y, según allegados, su prioridad es mantener su vida privada resguardada de la exposición mediática extrema.
Un romance que se cocinó a fuego lento
Aunque el "blanqueo" ocurrió en el brindis de Año Nuevo, la relación no es nueva. Durante los últimos meses del 2025, pequeñas pistas en redes sociales y apariciones sutiles habían encendido las alarmas de sus seguidores. Sin embargo, Gianinna eligió el simbolismo del inicio de 2026 para darle un lugar oficial en su vida pública.
Este gesto no es menor: tras años de idas y vueltas mediáticas, Gianinna parece haber encontrado la estabilidad en un hombre que, por ahora, prefiere el anonimato del mundo empresarial antes que los escándalos de la farándula.