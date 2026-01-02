Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026

La hija del Diez sorprendió al mundo en los primeros minutos del año con una romántica foto. Conocé al hombre que le devolvió la sonrisa: fanático de los autos, ex futbolista y perfil bajo.

¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026 ¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026
Hace 3 Hs

Mientras el mundo brindaba por la llegada del 2026, Gianinna Maradona decidió que era el momento perfecto para dejar atrás los misterios. Con una imagen que destila intimidad y un mensaje contundente, la diseñadora presentó oficialmente a su nuevo novio, Guido Sergi, confirmando los rumores que sobrevolaban su vida sentimental desde hacía meses.

"Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor", escribió Gianinna en una historia de Instagram, arrobando al hombre que logró conquistar su corazón tras su mediática relación con Daniel Osvaldo.

Radiografía de Guido Sergi: el hombre del perfil bajo

A diferencia de las parejas anteriores de Gianinna, Guido Sergi parece moverse con comodidad lejos de los flashes y las cámaras de televisión. Su llegada al círculo íntimo de la familia Maradona marca una nueva etapa en la vida de la hija de Diego. Pero, ¿quién es él?

Sergi es un apasionado de los motores y ha consolidado su carrera profesional en este sector.

Como no podía ser de otra manera para estar cerca de una Maradona, tiene raíces en el fútbol. Jugó en divisiones formativas, lo que le otorga ese código deportivo tan valorado en el entorno del Diez.

Guido tiene dos hijas y, según allegados, su prioridad es mantener su vida privada resguardada de la exposición mediática extrema.

¿Quién es Guido Sergi? El empresario que conquistó a Gianinna Maradona y con quien recibió el 2026

Un romance que se cocinó a fuego lento

Aunque el "blanqueo" ocurrió en el brindis de Año Nuevo, la relación no es nueva. Durante los últimos meses del 2025, pequeñas pistas en redes sociales y apariciones sutiles habían encendido las alarmas de sus seguidores. Sin embargo, Gianinna eligió el simbolismo del inicio de 2026 para darle un lugar oficial en su vida pública.

Este gesto no es menor: tras años de idas y vueltas mediáticas, Gianinna parece haber encontrado la estabilidad en un hombre que, por ahora, prefiere el anonimato del mundo empresarial antes que los escándalos de la farándula.

Temas Gianinna Maradona
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
4

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
5

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Comentarios