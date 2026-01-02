Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano

La exdiputada confesó su lucha contra una peligrosa adicción que inició tras el reality. Conocé los efectos del éxtasis, la "droga del diseño" que oculta depresión y ataques de pánico.

Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano
Hace 1 Hs

El paso por Gran Hermano promete fama y éxito, pero para Romina Uhrig se convirtió en la puerta de entrada a una de sus etapas más oscuras. Recientemente, la mediática conmovió al público al relatar cómo la presión mediática, la separación de sus hijas y el dolor emocional la llevaron a refugiarse en una sustancia conocida como MD.

"No quería salir si no tenía eso", confesó Uhrig, dejando al descubierto una problemática que afecta a miles de jóvenes en el ambiente de la noche.

¿Qué es el MD y por qué es tan peligroso?

El MD o MDMA (3, 4-metilendioxi-N-metanfetamina) es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. Popularmente conocida como éxtasis, se la clasifica como una "droga de diseño" porque se fabrica ilegalmente en laboratorios con el fin de potenciar sensaciones de euforia y conexión emocional.

A diferencia de otras sustancias, el MD altera la percepción sensorial y produce un "subidón" de energía que engaña al cerebro. Sin embargo, detrás de esa alegría momentánea se esconde un daño profundo:

Efecto de "felicidad prestada": Provoca una liberación masiva de serotonina. Cuando el efecto pasa, los niveles de este neurotransmisor caen por debajo de lo normal, generando una "resaca emocional" severa.

Como relató Romina, el consumidor siente que no puede socializar o disfrutar de un evento si no cuenta con la pastilla.

El relato de una adicción invisible

Para Uhrig, el consumo comenzó como un alivio ante el dolor de la exposición y el vacío familiar. "Me convidaron algo que me dio un momento de alegría que no quería que terminara nunca", recordó entre lágrimas. Pero lo que empezó como una evasión terminó en agresividad, depresión y ataques de pánico.

La mediática detalló que si no conseguía la sustancia, su personalidad cambiaba drásticamente. Esta fase de irritabilidad es común cuando el cerebro comienza a demandar dosis más altas para obtener el mismo placer.

El camino a la recuperación

Afortunadamente, Romina logró salir de ese círculo vicioso gracias a un tratamiento psiquiátrico, su fe y el apoyo de su hija mayor. Su testimonio pone en relieve que el MD no es una "droga recreativa inofensiva", sino una sustancia capaz de desestabilizar la salud mental de cualquier persona.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una ex Gran Hermano rompió el silencio sobre su problema de adicciones

Una ex Gran Hermano rompió el silencio sobre su problema de adicciones

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

Cómo avanza la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género contra su ex

“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

“Fue internada”: Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género, según Ángel de Brito

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
2

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
3

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo
4

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público
5

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada
6

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

Más Noticias
Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios