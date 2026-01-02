Qué es el MD: los peligros de la droga que llevó a Romina Uhrig al límite tras Gran Hermano

El paso por Gran Hermano promete fama y éxito, pero para Romina Uhrig se convirtió en la puerta de entrada a una de sus etapas más oscuras. Recientemente, la mediática conmovió al público al relatar cómo la presión mediática, la separación de sus hijas y el dolor emocional la llevaron a refugiarse en una sustancia conocida como MD.