Una ex Gran Hermano rompió el silencio sobre su problema de adicciones

La fama tiene un lado B que pocos se atreven a mostrar, y Romina Uhrig decidió que era hora de contar su verdad. La finalista de Gran Hermano 2022, que siempre se mostró como una mujer fuerte y protectora de sus hijas, reveló el pozo de depresión y adicciones en el que cayó tras el encierro del reality y su escandalosa separación de Walter Festa.