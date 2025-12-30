Más de 60.000 personas dejaron de trabajar en el Estado desde que asumió Milei

Durante el segundo semestre de 2024, la tendencia continuó sin interrupciones. En septiembre, la merma acumulada ascendía a 32.984 puestos, mientras que en diciembre alcanzaba los 37.358. El ajuste se profundizó aún más en 2025: en enero la caída llegó a 40.265 trabajadores; en marzo superó los 45.000; en mayo alcanzó los 50.394, y en agosto se ubicó en 54.685. Finalmente, en noviembre de 2025, el total de personas que dejaron de desempeñarse en el Estado desde el inicio de la gestión Milei trepó a 60.494.