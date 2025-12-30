Más de 60.000 personas dejaron de trabajar en el Estado desde que asumió Milei

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el empleo en el sector público nacional atraviesa una contracción sostenida. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, la dotación total de trabajadores del Estado se redujo en 60.494 personas, de acuerdo con los datos oficiales de la evolución mensual del personal de la administración pública nacional, las empresas y las sociedades con participación estatal.
El ajuste comenzó en los primeros meses de 2024 y se profundizó de manera progresiva a lo largo de los dos años siguientes. La mayor parte de la reducción se concentró en la administración centralizada y descentralizada, aunque también se registraron bajas en las empresas públicas y, en menor medida, en el personal militar y de seguridad.
En enero de 2024, apenas iniciado el nuevo gobierno, la caída acumulada ya alcanzaba los 7.299 puestos. Dos meses después, en marzo, el recorte superaba las 8.600 bajas. A partir de abril, el proceso se aceleró: ese mes la reducción llegó a 15.759 empleos y en junio ya superaba los 24.000.
Durante el segundo semestre de 2024, la tendencia continuó sin interrupciones. En septiembre, la merma acumulada ascendía a 32.984 puestos, mientras que en diciembre alcanzaba los 37.358. El ajuste se profundizó aún más en 2025: en enero la caída llegó a 40.265 trabajadores; en marzo superó los 45.000; en mayo alcanzó los 50.394, y en agosto se ubicó en 54.685. Finalmente, en noviembre de 2025, el total de personas que dejaron de desempeñarse en el Estado desde el inicio de la gestión Milei trepó a 60.494.
El desglose por sectores muestra que el mayor impacto se concentró en la administración centralizada y descentralizada, que explicó 35.127 de los puestos eliminados durante el período analizado. Este segmento reúne una parte sustancial del empleo público y fue el principal foco del ajuste.
En paralelo, las empresas del Estado y las sociedades con participación estatal registraron una reducción acumulada de 18.122 trabajadores desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025. En este caso, el descenso estuvo vinculado tanto a recortes de personal como a procesos de reorganización y cierre de estructuras.
Por su parte, el personal militar y de seguridad también mostró una baja, aunque más moderada. Según los datos oficiales, este sector registró una reducción acumulada de 7.245 puestos a lo largo del período.
La evolución mensual confirma que, si bien el recorte atravesó a todos los segmentos del sector público nacional, el peso principal del ajuste recayó sobre las áreas administrativas del Estado, en línea con la política de reducción del tamaño del aparato estatal impulsada por el Gobierno nacional.