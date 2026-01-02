Horóscopo chino: qué signos podrían enfrentar obstáculos en 2026, según Ludovica Squirru

De cara a 2026, Ludovica Squirru volvió a poner el foco en el horóscopo chino y en los movimientos energéticos que marcarán el año. La reconocida astróloga anticipó que no todos los signos transitarán el mismo camino y advirtió que algunos podrían enfrentarse a obstáculos, tensiones y pruebas que exigirán mayor atención y cuidado en distintos aspectos de la vida cotidiana.