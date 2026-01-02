Horóscopo chino: qué signos podrían enfrentar obstáculos en 2026, según Ludovica Squirru

De cara a 2026, Ludovica Squirru volvió a poner el foco en el horóscopo chino y en los movimientos energéticos que marcarán el año. La reconocida astróloga anticipó que no todos los signos transitarán el mismo camino y advirtió que algunos podrían enfrentarse a obstáculos, tensiones y pruebas que exigirán mayor atención y cuidado en distintos aspectos de la vida cotidiana.
Según su análisis, estas dificultades no necesariamente implican escenarios negativos, sino desafíos que invitan a la reflexión, la adaptación y el cambio de estrategia. En ese marco, Squirru detalló cuáles son los signos del horóscopo chino que deberán extremar la prudencia y prepararse para atravesar un 2026 con mayores exigencias.
Según Ludovica Squirru, estos signos del horóscopo chino podrían atravesar obstáculos en 2026
Dragón. Según las predicciones de Ludovica Squirru, será uno de los signos más exigidos del 2026. Luego de un 2025 atravesado por cambios, podría llegar al nuevo año con cansancio mental y una fuerte presión en el plano laboral.
Las principales dificultades aparecerán en el ámbito económico y profesional, con negociaciones complejas, proyectos que demandarán mayor esfuerzo y decisiones impostergables. La astróloga recomienda evitar la impulsividad, buscar alianzas estratégicas, cuidar el descanso y consultar antes de firmar acuerdos importantes.
Cabra. Deberá prestar especial atención a su bienestar emocional. Su tendencia a buscar armonía puede verse alterada por el ritmo acelerado del Caballo de Fuego, y los vínculos tensos podrían impactar en su salud mental. Squirru aconseja establecer límites claros, elegir cuidadosamente los proyectos y rodearse de personas que aporten calma y claridad.
Gallo. Enfrentará obstáculos vinculados con la comunicación y la necesidad de reconocimiento. Puede experimentar frustración si sus esfuerzos no reciben la valoración esperada o si la competencia no arroja resultados concretos. La especialista sugiere trabajar la paciencia, practicar la flexibilidad y estar dispuesto a ajustar estrategias sin interpretarlo como una derrota.
Chancho. Estará sometido a pruebas relacionadas con la confianza y la estabilidad financiera. Según Squirru, podrían darse pérdidas, inversiones riesgosas o conflictos familiares que exijan fortaleza interior. El consejo principal es planificar los gastos, evitar decisiones impulsivas y sostener rutinas saludables para disminuir la ansiedad.