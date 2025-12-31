Año Nuevo 2026: a qué hora se podrán ver en Argentina los fuegos artificiales más espectaculares este 31 de diciembre

Nueva York, Estados Unidos

Dos horas después de que comience en 2026 en Argentina, la ciudad de Nueva York estará pendiente de cómo cae la famosa Ball Drop, la enorme bola de cristal que desciende lentamente desde lo alto del edificio One Times Square, como llevan haciendo desde 1907. La esfera mide más de tres metros, pesa 5.000 kilos y está cubierta de miles de cristales y luces de colores. Dicen que besarse en ese momento es símbolo de buena suerte. Millones de personas ven el evento por televisión, unos 175 millones en Estados Unidos y más de un billón en el resto del planeta, pero quienes lo viven en primera persona pasan después por el Muro de Deseos para enviar desde este mismo lugar un deseo para el año nuevo. Otros eligen participar a medianoche en la carrera organizada por Central Park al comenzar el espectáculo de fuegos artificiales, disfrutar de un crucero gastronómico por los ríos East y Hudson o apuntarse a cenas de gala en restaurantes y hoteles de lujo, como The Plaza Hotel o Rainbow Room.