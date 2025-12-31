Año Nuevo 2026: a qué hora se podrán ver en Argentina los fuegos artificiales más espectaculares este 31 de diciembre

La celebración del Año Nuevo une al mundo entero. La llegada del 2026 está a punto de hacerse realidad, y millones de personas se preparan para vivir la emoción de los últimos segundos del año que dejamos atrás. Desde las playas de Sídney hasta los rascacielos de Nueva York, pasando por las plazas y avenidas de Europa más emblemáticas, cada rincón del planeta convierte la Nochevieja en un espectáculo único. Todo está listo para ese momento inolvidable. Descubre los destinos donde el Año Nuevo se vive con luces, música y fuegos artificiales.
Auckland, Nueva Zelanda
La isla colarina de Kiritimati tuvo el honor de ser el primer lugar del mundo habitado en recibir el Año Nuevo, pero la primera gran ciudad en darle la bienvenida es Auckland, en Nueva Zelanda, que lo hizo a las 8 de la mañana de Argentina. La icónica Sky Tower, la torre más alta del hemisferio sur (328 metros), fue el corazón del espectáculo pirotécnico.
Sídney, Australia
A las 10 de la mañana, Sídney se vistió de fiesta con un espectáculo pirotécnico sobre el puente de la bahía de Sidney y la icónica Ópera, transmitido en todo el mundo. Miles de personas se reunieron a medianoche para asistir a este gran evento pirotécnico que requiere meses de planificación y más de 1.000 kilos de pólvora y tiene como puntos de observación privilegiados el Jardín Botánico, Circular Quay y Observatory Hill Park.
Hong Kong, China
A las 13 de Argentina Hong Kong desató su famoso espectáculo de luces y colores Symphony of Lights, que se proyecta cada día sobre el skyline de Hong Kong, pero también sobre el puerto Victoria Harbour, en una de las ciudades más visitadas del mundo, uno de los más increíbles para celebrar la noche de Fin de Año.
Bangkok, Tailandia
El río Chao Phraya fue el telón de fondo del festival de luces y brillo artístico con el que Bangkok estrenó el nuevo año a las 14 de nuestro país. Un deslumbrante despliegue que iluminó sus orillas y otros lugares emblemáticos de la ciudad, como el puente Rama VIII, Wat Arun, el fuerte Wichai Prosit y el puente Phutta Yodfa.
Dubái, Emiratos Árabes
Cuando el reloj marque la medianoche (a las 17 en nuestro país), todos en Dubái mirarán hacia el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, que ofrecerá durante unos 20 minutos un espectáculo de fuegos artificiales sobrecogedor. A él se unirán otros conocidos monumentos con sus particulares exhibiciones, como The Frame, Bluewaters, The Beach, JBR y el Burj al Arab, y también grandes complejos turísticos a pie de playa. Una fiesta desmedida, como no podía ser menos en este emirato, con 325 puestos de tiro, que se vive con buenas temperaturas y se disfruta, especialmente, desde la Fuente de Dubai.
Estambul, Turquía
Aunque el Año Nuevo no tiene raíces profundas en la cultura turca, Estambul ha convertido la Nochevieja en una fiesta vibrante. A las 18 de Argentina, la ciudad celebrará su Nochevieja. El canal del Bósforo será el epicentro festivo y a la medianoche, donde tiene lugar un impresionante espectáculo de fuegos artificiales que ilumina el cielo sobre el puente que conecta la parte europea con la asiática de la ciudad.
París, Francia
La Ciudad de la Luz ultima los preparativos para brillar en la gran fiesta que dará la bienvenida a 2026 y que reunirá a miles de personas en los Campos Elíseos, epicentro de la Nochevieja parisina, para brindar con champán. A las 20 de Argentina, la avenida se transformará en un escenario al aire libre con actuaciones musicales, un videomapping proyectado sobre el Arco de Triunfo. Los fuegos artificiales iluminarán la avenida y muchos optarán por contemplarlos desde un crucero por el Sena, con todo el glamur parisino.
Valencia, España
La plaza del Ayuntamiento volverá a retumbar y a iluminarse la noche del 31 de diciembre como en la fiesta grande de Valencia, que se podrá ver desde Argentina a partir de as 20. También lo hará la Ciudad de las Artes y las Ciencias y sus alrededores con una fiesta pirotécnica que comenzará en el puente de Monteolivete y luego continuará con el espectáculo de fuegos artificiales a gran escala Resplandor, meticulosamente coreografiado y construido sobre ocho plataformas de 15 metros de altura. Serán 9 intensos minutos de duración en el que se utilizarán más de 1770 kilos de material pirotécnico y un final apoteósico. A partir de la medianoche, los DJ Pepino Marino y Ele pondrán la banda sonora a los primeros momentos de 2026 con una sesión festival especial.
Funchal, Portugal
La Navidad dura un mes en el archipiélago portugués de Madeira, pero es la noche del 31 de diciembre el momento estrella. Los fuegos artificiales de Funchal, su capital, reconocidos en 2006 por el Libro Guinness de los Récords como “el espectáculo más grande del mundo”, siguen siendo una referencia internacional.
Para recibir el 2026, el evento, que comenzará minutos antes de las 21 de Argentina, contará con efectos y diseños inéditos, lanzados desde 59 estaciones en el anfiteatro de Funchal, el Muelle 8, la playa de Almirante Reis, puntos en el mar e incluso la cercana isla de Porto Santo, todo acompañado de música y una atmósfera festiva única. Ocho minutos fantásticos que pueden disfrutarse desde el muelle de la ciudad, colinas cercanas o a bordo de uno de los cruceros que navegan por la bahía.
Nueva York, Estados Unidos
Dos horas después de que comience en 2026 en Argentina, la ciudad de Nueva York estará pendiente de cómo cae la famosa Ball Drop, la enorme bola de cristal que desciende lentamente desde lo alto del edificio One Times Square, como llevan haciendo desde 1907. La esfera mide más de tres metros, pesa 5.000 kilos y está cubierta de miles de cristales y luces de colores. Dicen que besarse en ese momento es símbolo de buena suerte. Millones de personas ven el evento por televisión, unos 175 millones en Estados Unidos y más de un billón en el resto del planeta, pero quienes lo viven en primera persona pasan después por el Muro de Deseos para enviar desde este mismo lugar un deseo para el año nuevo. Otros eligen participar a medianoche en la carrera organizada por Central Park al comenzar el espectáculo de fuegos artificiales, disfrutar de un crucero gastronómico por los ríos East y Hudson o apuntarse a cenas de gala en restaurantes y hoteles de lujo, como The Plaza Hotel o Rainbow Room.
Honolulu, Hawaii
La isla de Baker y la de Howland serán las últimas en celebrar la llegada del Año Nuevo, siete horas después que en nuestro país, pero como están deshabitadas, nos quedamos en la que es la última gran ciudad en hacerlo: la capital del estado de Hawaii. Como ya es tradición, desde la tarde y hasta la madrugada, la playa de Waikiki Beach se empezará a llenar de gente para asistir desde la arena a un espectacular evento de fuegos artificiales y una fiesta en la que habrá danzas tradicionales, desfiles y música en vivo.