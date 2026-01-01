En su cuenta oficial, San Martín confirmó 11 bajas en el plantel: ¿quiénes son los que no siguen?

El cierre del calendario encontró a San Martín en una etapa de definiciones inevitables. El vencimiento de contratos, las decisiones deportivas ya comunicadas y la necesidad de reordenar el plantel marcaron el pulso de los últimos días del año. En ese contexto, el club oficializó a través de sus redes sociales un total de 11 bajas, dando por concluida una etapa del grupo que compitió en las últimas temporadas y dejando en claro que el proceso de recambio ya está en marcha.
Con la fecha límite del 31 de diciembre como punto de corte, varios futbolistas que ya no continuarán en la institución aprovecharon la ocasión para despedirse públicamente. Los mensajes, difundidos en redes sociales, estuvieron atravesados por el agradecimiento, la pertenencia y la emoción, reflejando el vínculo construido durante su paso por La Ciudadela. Entre ellos se destacaron las publicaciones de Tomás García, Agustín Prokop y Ulises Vera, tres casos distintos pero unidos por la misma idea: cerrar una etapa y mirar hacia adelante.
El caso de Tomás García se dio luego de una charla directa con el cuerpo técnico, que le comunicó que no sería tenido en cuenta. Tercer arquero del plantel profesional, había sido convocado por primera vez en 2023 durante el ciclo de Pablo Frontini y sumó su única participación oficial al ingresar a los 82 minutos del empate frente a All Boys. En su despedida, agradeció al club por los siete años vividos, destacó a las personas que lo acompañaron en el proceso y cerró con una frase que sintetizó su sentimiento: “Mi corazón siempre será ciruja”.
También eligió el último día del año Agustín Prokop para confirmar su salida. El volante surgido del club cerró su ciclo tras disputar 42 partidos, 12 como titular, y convertir un gol de tiro libre en 2023. Con escaso rodaje en la última temporada, su posteo puso el foco en el costado afectivo.
“Hoy finaliza mi vínculo con mi amado club del cual soy hincha”, escribió, antes de agregar que ahora le tocará “alentar desde el otro lado”.
Uno de los casos más sensibles fue el de Ulises Vera. Con 22 años, el mediocampista completó su mejor temporada y se consolidó como una pieza confiable, con 63 partidos disputados y 21 como titular. La comisión directiva intentó retenerlo por identidad y rendimiento, pero las diferencias económicas hicieron imposible la continuidad.
En su despedida, Vera agradeció al club que lo formó, a sus compañeros y a quienes trabajaron día a día con el plantel, y dejó un mensaje con tono de despedida abierta: “Estoy seguro de que es un hasta luego y no un adiós”.
Otras bajas en el plantel
La nómina de bajas confirmadas se completa con futbolistas de distintos recorridos y protagonismos. Gustavo Abregú cerró una etapa extensa tras disputar 126 partidos, 100 como titular, en un ciclo marcado por ascensos, capitanía y protagonismo.
Juan Cruz Esquivel se despidió luego de 28 encuentros, 23 desde el arranque, mientras que Martín Pino finalizó su vínculo tras 32 partidos, 29 como titular, y un cierre de torneo en el que fue el máximo goleador del equipo.
También dejaron el club Nicolás Carrizo (40 partidos, 39 como titular), Hernán Zuliani (31 jugados, 28 como titular), Mauro Osores (14 encuentros, todos como titular), Axel Bordón (29 partidos, 13 como titular) y Matías García, quien cerró su etapa con 70 presencias oficiales y 52 desde el inicio.
Cada salida tuvo su propio contexto, pero todas confluyeron en un mismo escenario: contratos que llegaron a su fin y decisiones comunicadas en el marco de un recambio profundo. Hubo despedidas extensas y emotivas, otras más silenciosas, pero todas marcaron el cierre de una etapa en el club.
Despedidas públicas y un recambio en marcha
Con los vínculos finalizados y los mensajes multiplicándose en redes, San Martín comenzó a transitar días decisivos. Mientras las bajas empiezan a ordenarse y las continuidades se evalúan, el club avanza en el armado del plantel 2026.