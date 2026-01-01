En su cuenta oficial, San Martín confirmó 11 bajas en el plantel: ¿quiénes son los que no siguen?

El caso de Tomás García se dio luego de una charla directa con el cuerpo técnico, que le comunicó que no sería tenido en cuenta. Tercer arquero del plantel profesional, había sido convocado por primera vez en 2023 durante el ciclo de Pablo Frontini y sumó su única participación oficial al ingresar a los 82 minutos del empate frente a All Boys. En su despedida, agradeció al club por los siete años vividos, destacó a las personas que lo acompañaron en el proceso y cerró con una frase que sintetizó su sentimiento: “Mi corazón siempre será ciruja”.