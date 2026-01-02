Trump explicó por qué presenta moretones en sus manos

En una extensa entrevista brindada a The Wall Street Journal, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que toma una dosis de aspirina más alta de la que le han recomendado sus médicos, y atribuyó a ello los moretones visibles en sus manos que han reavivado preguntas sobre su salud. “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón”, dijo Trump, de 79 años, al explicar por qué toma una dosis mayor. “Quiero sangre bonita y diluida circulando por mi corazón. ¿Tiene sentido?”. “Ellos preferirían que tome la dosis más baja”, añadió. “Yo tomo la más alta, pero lo he hecho durante años, y lo que provoca es la aparición de moretones”.