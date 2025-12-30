Secciones
Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

El mandatario estadounidense aseguró que las instalaciones quedaron destruidas. Se trata del primer ataque terrestre en una ofensiva militar que ya suma más de cien muertos en el Pacífico y el Caribe.

MÁXIMA TENSIÓN EEUU-VENEZUELA. Donald Trump arremetió contra el régimen chavista. MÁXIMA TENSIÓN EEUU-VENEZUELA. Donald Trump arremetió contra el régimen chavista.
Hace 4 Hs

En un nuevo capítulo de la escalada de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus fuerzas destruyeron una zona de atraque de embarcaciones en territorio venezolano. Según Washington, el muelle era utilizado por redes del narcotráfico, lo que marcó un giro agresivo en la estrategia regional, ya que se trata del primer ataque terrestre reconocido por la Casa Blanca en suelo continental.

El anuncio se produjo en el complejo Mar-a-Lago, donde Trump recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Atacamos toda el área; eso ya no existe", declaró el mandatario a la prensa, sin precisar si la operación fue ejecutada por el Pentágono o por la CIA.

Silencio y drones

Aunque Trump evitó dar coordenadas exactas, fuentes citadas por The New York Times y CNN indicaron que se trató de un ataque con drones contra una instalación portuaria. 

Los informes sugirieron que el objetivo era golpear al "Tren de Aragua", la banda criminal de origen venezolano con expansión regional. Según trascendió, no se registraron víctimas mortales en esta operación específica, ya que las instalaciones habrían estado vacías al momento del impacto.

Hasta el momento, el Palacio de Miraflores mantuvo un hermetismo absoluto. En tanto que Venezuela negó sistemáticamente cualquier vínculo con el tráfico de drogas, al calificar estas acciones como una "excusa" de Washington para intervenir y controlar las mayores reservas petroleras del mundo.

