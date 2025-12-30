Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

En un nuevo capítulo de la escalada de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus fuerzas destruyeron una zona de atraque de embarcaciones en territorio venezolano. Según Washington, el muelle era utilizado por redes del narcotráfico, lo que marcó un giro agresivo en la estrategia regional, ya que se trata del primer ataque terrestre reconocido por la Casa Blanca en suelo continental.