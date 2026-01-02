Liderazgo: cuando achicarse es una forma de crecer

El momento del insight

En una de las reuniones del programa DALE ocurrió algo que todavía resuena en mí. El fundador y director de la empresa, una figura central, estaba muy presente. No solo como autoridad estratégica y distante, sino como alguien involucrado y atento. En medio de una conversación en donde había muchas figuras en la mesa sobre las temáticas que salieron en el programa (las imágenes valen más que mil palabras), sin dramatismos ni discursos grandilocuentes, apareció un “insight”.