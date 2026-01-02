Estreno de cine: “La noche del espantapájaros” abre un año de terror con estilo slasher

Se trata de “La noche del espantapájaros” (“Die’ced: Reloaded” en su título en inglés para distinguirla de la original), y contiene todos los elementos del subgénero slasher: un asesino sin rostro -normalmente enmascarado y con ropajes que ocultan su identidad- con graves problema mentales, que ataca a las personas con armas blancas -cuchillos, machetes o hachas, con la posibilidad abierta a otros elementos filosos- y deja tras de sí un regreso de cuerpos mutilados y mucha violencia explícita y sangre que derrama en pantalla, como los clásicos “Halloween” y “Jeepers Creepers” con sus respectivas secuelas y un clima que remite a las recordadas experiencias estéticas de la década del 80, época en la cual está ambientada la producción.