Crisis total en Gabón tras la Copa África: el Gobierno suspendió a la Selección y tomó medidas inéditas

La decisión oficial también puso bajo la lupa a los referentes del plantel. Aubameyang, máximo goleador histórico del seleccionado y actualmente en Olympique de Marsella, fue uno de los apuntados. El delantero ingresó desde el banco en el debut ante Camerún, fue titular frente a Mozambique, donde marcó un gol, y no estuvo presente en el último encuentro ante Costa de Marfil por supuestos motivos médicos, tras lo cual regresó a Francia. En la prensa local, su salida anticipada generó fuertes críticas y fue interpretada como una señal de quiebre interno.