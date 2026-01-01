Crisis total en Gabón tras la Copa África: el Gobierno suspendió a la Selección y tomó medidas inéditas

La participación de Selección de Gabón en la Copa Africana de Naciones terminó de la peor manera y desató una crisis institucional sin precedentes en el fútbol del país africano. Tras perder los tres partidos de la fase de grupos y quedar último sin sumar puntos, el Gobierno decidió avanzar con medidas drásticas que impactan de lleno en el presente y el futuro del seleccionado.
A través de un comunicado oficial leído en la televisión pública, el Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes anunció la disolución del cuerpo técnico encabezado por Thierry Mouyouma, la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso y la exclusión de dos futbolistas: Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga. La actuación fue calificada como “deshonrosa” y contraria a los valores éticos y de conducta que, según el Estado, debe representar el equipo nacional.
“El Gobierno considera que los hechos ocurridos van en contra del espíritu de responsabilidad y ejemplaridad que debe encarnar la Selección Nacional”, señaló el documento, que además exigió a la Federación Gabonesa de Fútbol asumir plenamente su responsabilidad por lo sucedido durante el torneo.
En lo estrictamente futbolístico, el balance fue lapidario. Gabón perdió 1-0 ante Camerún en el debut, luego cayó 3-2 frente a Mozambique y cerró su participación con otra derrota por 3-2 ante Costa de Marfil, en un partido en el que incluso llegó a estar en ventaja. Sin puntos y con una imagen muy por debajo de las expectativas, el seleccionado quedó rápidamente eliminado del certamen que se disputa en Marruecos.
Ese golpe se sumó a una reciente frustración en las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026: tras acceder al playoff como uno de los mejores segundos, Gabón fue goleado 4-1 por Nigeria y se quedó sin chances de alcanzar el repechaje.
La decisión oficial también puso bajo la lupa a los referentes del plantel. Aubameyang, máximo goleador histórico del seleccionado y actualmente en Olympique de Marsella, fue uno de los apuntados. El delantero ingresó desde el banco en el debut ante Camerún, fue titular frente a Mozambique, donde marcó un gol, y no estuvo presente en el último encuentro ante Costa de Marfil por supuestos motivos médicos, tras lo cual regresó a Francia. En la prensa local, su salida anticipada generó fuertes críticas y fue interpretada como una señal de quiebre interno.
El otro sancionado fue Ecuele Manga, capitán del equipo, quien tuvo participación parcial en el torneo y también quedó señalado en el comunicado oficial que anunció su exclusión.
El impacto de la medida va más allá de los nombres propios. La suspensión del seleccionado mayor abre un período de incertidumbre respecto a los próximos compromisos internacionales y al proceso de reconstrucción que deberá afrontar el fútbol gabonés. Desde el propio Gobierno admitieron que aún no está definido el alcance temporal de la sanción ni el cronograma para una eventual reestructuración.
Incluso el presidente del país, Brice Clotaire Oligui Nguema, se refirió a problemas de fondo en la gestión deportiva, vinculados a la falta de estructura, la dispersión de recursos y la pérdida del espíritu colectivo. En ese marco, adelantó que se impulsarán reformas profundas y una revisión integral de las responsabilidades institucionales.
La eliminación sin puntos en la Copa Africana terminó por detonar una crisis política y dirigencial que obliga a Gabón a replantear, desde sus cimientos, el rumbo de su selección nacional.