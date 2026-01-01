“Tocará alentar desde el otro lado”: los jugadores que se van de San Martín eligieron las redes para despedirse

El 31 de diciembre no sólo marcó el cierre del año, sino también el final de varios vínculos contractuales en San Martín. Con la fecha límite encima, algunos futbolistas que ya no continuarán en el club aprovecharon la ocasión para despedirse a través de sus redes sociales, con mensajes cargados de gratitud, pertenencia y emoción. Entre ellos, aparecieron las publicaciones de Tomás García, Agustín Prokop y Ulises Vera, tres casos distintos, pero atravesados por la misma idea: cerrar una etapa y dejar abierta la puerta para el futuro.
En el caso de Tomás García, tercer arquero del plantel profesional, la salida se da luego de una charla directa con Andrés Yllana, quien le comunicó que no será tenido en cuenta. El arquero, que había sido convocado por primera vez en 2023 durante el ciclo de Pablo Frontini y que en la última temporada sumó minutos al ingresar a los 82’ en el empate ante All Boys en reemplazo de Darío Sand, se despidió con un mensaje sentido.
“Hoy cierro una etapa hermosa de mi vida en el club al cual solo le debo agradecimiento por lo que me dio en estos 7 años”. Además, destacó el acompañamiento recibido: “Conocí grandes personas y profesionales que me ayudaron a crecer”, y agradeció a compañeros, cuerpos técnicos, cuerpo médico, utileros y trabajadores de la institución. “Me toca seguir otro camino, pero me voy tranquilo de haberme brindado al máximo siempre… mi corazón siempre será ciruja”, cerró.
Agustín Prokop, por su parte, también eligió el último día del año para confirmar su despedida. El volante, que tuvo escaso rodaje en la temporada reciente (apenas 33 minutos), finalizó su vínculo tras un ciclo en el que disputó 39 partidos y convirtió un gol, de tiro libre, en 2023. En su posteo resaltó el componente afectivo de la salida.
“Hoy finaliza mi vínculo con mi amado club del cual soy hincha”. Luego agradeció al club que lo formó “como jugador y sobre todo como persona” y expresó el orgullo de haber integrado la institución. “Siempre estará en mi corazón… ahora tocará alentar desde el otro lado”, escribió, antes de cerrar con un mensaje directo: “Muchas gracias”.
El caso de Ulises Vera fue uno de los más sensibles del mercado. Con 22 años, completó su mejor temporada: 30 partidos jugados, 23 como titular, y un crecimiento sostenido que lo convirtió en una pieza confiable. La comisión directiva intentó retenerlo por identidad y rendimiento, pero el pedido económico elevado, canalizado por su representante, terminó siendo imposible de afrontar.
Ante ese escenario, el club dio por cerradas las charlas y el futbolista continuará su carrera en Quilmes en condición de libre. En su despedida, Vera dejó un mensaje cargado de sentimientos.
“Hoy lamentablemente me toca cerrar una etapa… El club que me formó, donde fui feliz y lo disfruté al máximo”. También remarcó su entrega: “Siempre dejando todo y más, vistiendo con orgullo estos colores”, y agradeció a compañeros, cuerpo técnico, utileros, colaboradores y a su familia. “Les deseo lo mejor este año próximo y siempre. Estoy seguro que es un hasta luego y no un adiós”, concluyó.
Un cierre de ciclo que deja huella
Así, con despedidas públicas y contratos que llegaron a su fin, San Martín cerró el año con más de una salida confirmada. Mientras el club avanza en el armado del plantel 2026, las publicaciones de los futbolistas reflejan el clima de cierre de ciclo: agradecimiento, pertenencia y la certeza de que, en La Ciudadela, cada etapa deja huella.