“Tocará alentar desde el otro lado”: los jugadores que se van de San Martín eligieron las redes para despedirse

En el caso de Tomás García, tercer arquero del plantel profesional, la salida se da luego de una charla directa con Andrés Yllana, quien le comunicó que no será tenido en cuenta. El arquero, que había sido convocado por primera vez en 2023 durante el ciclo de Pablo Frontini y que en la última temporada sumó minutos al ingresar a los 82’ en el empate ante All Boys en reemplazo de Darío Sand, se despidió con un mensaje sentido.