Lionel Scaloni celebró Año Nuevo en la vereda de su casa, junto a su familia en Pujato

El entrenador de la Selección Argentina eligió un festejo íntimo en su pueblo natal de Santa Fe y fue saludado por los vecinos durante la tradicional caravana de Fin de Año.

SIMPLEZA. El DT campeón del mundo pasó las fiestas en Pujato y recibió el 2026 sentado en el frente de su vivienda, acompañado por sus padres y en contacto directo con la gente del pueblo. SIMPLEZA. El DT campeón del mundo pasó las fiestas en Pujato y recibió el 2026 sentado en el frente de su vivienda, acompañado por sus padres y en contacto directo con la gente del pueblo. Pujato Digital
Hace 3 Hs

Lejos de los flashes y fiel a su perfil bajo, Lionel Scaloni eligió recibir el Año Nuevo en Pujato, su pueblo natal. Allí, rodeado de su familia y en un clima de absoluta normalidad, el entrenador campeón del mundo despidió el 2025 y dio la bienvenida al 2026 sentado en la vereda de su casa, como uno más.

Las imágenes se viralizaron rápidamente. En un video registrado por el portal local Pujato Digital se lo ve junto a sus padres, saludando a vecinos y a los autos que pasaban por la tradicional caravana con la que el pueblo recibe cada nuevo año. En Pujato, cuando Scaloni está, el saludo es espontáneo y cotidiano. “Todos los años se reciben así y, si el DT está, pasan a saludarlo”, explicaron desde el medio local.

La escena contrastó con los festejos que mostraron varios futbolistas de la Selección Argentina en redes sociales, con celebraciones más ruidosas y multitudinarias. Entre ellos, el de Emiliano Martínez, que encabezó una reunión familiar numerosa. Scaloni, en cambio, sostuvo la simpleza que lo caracteriza desde que asumió el cargo.

El paso por el país también le permitió combinar descanso con actividad. Durante su estadía, el técnico aprovechó para dedicarse a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. En los últimos días completó un exigente recorrido por las sierras de Córdoba, en la zona de San Clemente, con más de 95 kilómetros y un importante desnivel positivo, en plena temporada de calor.

Scaloni recargó energías antes de un año exigente. El 2026 lo tendrá nuevamente al frente de la Selección Argentina en un calendario cargado, con la Finalissima ante España y el gran objetivo de defender el título en la Copa del Mundo. Mientras tanto, eligió empezar el año como siempre: en Pujato, con su familia.

Temas Santa FeSelección Argentina de fútbolLionel Scaloni
