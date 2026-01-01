Lionel Scaloni celebró Año Nuevo en la vereda de su casa, junto a su familia en Pujato

Las imágenes se viralizaron rápidamente. En un video registrado por el portal local Pujato Digital se lo ve junto a sus padres, saludando a vecinos y a los autos que pasaban por la tradicional caravana con la que el pueblo recibe cada nuevo año. En Pujato, cuando Scaloni está, el saludo es espontáneo y cotidiano. “Todos los años se reciben así y, si el DT está, pasan a saludarlo”, explicaron desde el medio local.