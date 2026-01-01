Alejandra Maglietti y Any Ventura no pudieron despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años”

Lo que más la impactó fue la forma y el momento del aviso: “A mí me avisaron estando ahí, ya maquillada, producida para salir al aire”. “Yo iba a agradecer por todos estos años, a los compañeros, a los técnicos, a los productores. Nada más”, señaló. Con dolor, lanzó una pregunta que resonó en el estudio: “¿De qué tienen miedo? ¿Soy tan peligrosa que no puedo decir ‘gracias por estos 14 años’?”, agregó.