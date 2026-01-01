Alejandra Maglietti y Any Ventura no pudieron despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años”

Alejandra Maglietti y Any Ventura no ocultaron su enojo al no poder despedirse al aire de Bendita tras más de una década de trabajo.
El tema salió a la luz en LAM (América), donde Ángel de Brito introdujo la situación antes de comunicarse con las protagonistas. La decisión se dio en el marco de la salida de ambas panelistas del programa y del canal, tras optar por acompañar a Beto Casella en el nuevo ciclo que prepara.
Ventura, quien formó parte de Bendita durante 14 años, relató con detalle el momento exacto en el que todo cambió. “Muy simple. Yo voy todos los martes desde hace años. Me estaba maquillando, por pasar a peluquería, ya tenía la ropa preparada, y viene un productor y me dice que hoy no estoy en la grilla y que no voy a subir al piso”, contó.
Lo que más la impactó fue la forma y el momento del aviso: “A mí me avisaron estando ahí, ya maquillada, producida para salir al aire”. “Yo iba a agradecer por todos estos años, a los compañeros, a los técnicos, a los productores. Nada más”, señaló. Con dolor, lanzó una pregunta que resonó en el estudio: “¿De qué tienen miedo? ¿Soy tan peligrosa que no puedo decir ‘gracias por estos 14 años’?”, agregó.
La panelista puso especial énfasis en el vínculo humano construido. “No eran solo 14 años al aire, eran 14 años de trabajo, de fiestas juntos, de convivir, de contarnos la vida”, expresó. Para ella, lo más doloroso fue que “se perdieron esa despedida chiquita, mínima y amorosa”. Finalmente, describió la escena con crudeza: “Agarré mi bolsito y me fui. Saludé a todos los que me crucé, hasta al de seguridad. Pero me dio tristeza, me dio impotencia”.
Polémica en Bendita
Maglietti, por su parte, aportó una mirada diferente y asumió parte de la responsabilidad. Según explicó, fue advertida con anticipación de que no saldría al aire y reconoció un error propio. “Tengo que hacer un mea culpa, porque todavía tenía vínculo con el canal y debería haber pedido permiso para ir a otros programas”, admitió. Incluso pidió disculpas: “No estuvo bien de mi parte lo que hice”.
Aun así, dejó en claro que también le quedó pendiente la despedida. “Me hubiera encantado despedirme, sobre todo en persona. Son muchos años, me llevo el mejor recuerdo”, afirmó. Con resignación, agregó: “No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar, me guste o no me guste”.
“Ayer estuve en Bendita, terminó el programa, Edith me abrazó y me despedí diciéndole ‘vengo mañana’”, relató. Ese gesto hizo que la situación posterior resultara aún más desconcertante. “Me quedé con ganas de despedirme”, confesó, dejando entrever que la decisión final se tomó sin margen para el diálogo.
Durante la charla, Maglietti intentó bajar el tono del conflicto, aunque sin ocultar su tristeza. “No me ofende, no me enojo. Son decisiones que no son mías”, dijo. Sin embargo, volvió a marcar el punto central: “No era tan grave dejar que digamos ‘chau, gracias’ y listo”.
“No nos echaron, nos vamos porque elegimos ir a un lugar mejor”, aclaró Any Ventura. Pero aun así, dejó una frase que resumió todo el sentimiento compartido: “No soy nostálgica, pero 14 años son 14 años”, sentenció.