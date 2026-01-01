Secciones
Anmat advirtió sobre lentes de contactos que podrían ser peligrosos para la salud

Los lentes de contacto deben fabricarse con material certificado para no generar irritación o lesiones a los ojos.

Anmat advirtió sobre lentes de contactos que podrían ser peligrosos para la salud Foto: Motllo Optics
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), emitió una advertencia sobre un producto que podría dañar la vista. El mismo no está registrado ante Anmat, por lo que la agencia no puede garantizar que se trate de un producto que no represente un riesgo para la salud de la población. En consecuencia, se emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

La Anmat encontró en el territorio nacional lentes de contacto de fantasia de distintas marcas que no están registrados. Se trata de diversas marcas diseñadas como accesorios de fantasía. Es decir que no son lentes que requieran receta médica, porque no se trata de productos para corrección de defectos visuales de los ojos.

“Las lentes de contacto, con finalidad cosmética y/o de fantasía introducidos o colocados en el ojo, aun siendo productos sin finalidad médica prevista, requieren intervención y registro ante esta Administración Nacional por considerarse productos médicos”, publicó Anmat en su comunicado.

Anmat indica tener precaución con los lentes de contacto

Los materiales que se usan en los lentes de contacto deben cumplir con los requisitos que demuestren que el producto final es seguro. Cualquier irregularidad en el proceso de fabricación o las materias primas usadas puede producir daños en la córnea, la película del lagrimal o provocar intolerancia, ardor, picazón, irritación erosión, inflamación o infección.

Recomendaciones de Anmat

- Adquirir productos médicos registrados, que se encuentren identificados en idioma español, con datos del importador o fabricante autorizado en la república Argentina, que cuenten con número de autorización de ANMAT como “PM XXXX-XX, y solicitar y conservar la documentación de procedencia e instrucciones de uso.

- Ante cualquier duda ponerse en contacto a través de los correos electrónicos de pesquisa@anmat.gob.ar o responde@anmat.gob.ar telefónicamente a través de ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

- Ante cualquier síntoma, recurrir a la consulta de oftalmólogo o guardia oftalmológica.

Temas AnmatAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
