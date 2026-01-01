Anmat advirtió sobre lentes de contactos que podrían ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), emitió una advertencia sobre un producto que podría dañar la vista. El mismo no está registrado ante Anmat, por lo que la agencia no puede garantizar que se trate de un producto que no represente un riesgo para la salud de la población. En consecuencia, se emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta.