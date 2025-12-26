Anmat prohibió nueve productos de limpieza por ser inseguros para el uso

En una de sus últimas disposiciones, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió nueve productos de una marca santafesina. En medio de un protocolo ordinario, se detectaron artículos que no cumplen con la legislación obligatoria. Estos no cuentan con una serie de indicaciones necesarias para proteger a los usuarios.
La medida se publicó en la Disposición 9289/2025 el pasado 19 de diciembre en el Boletín Oficial. El Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal se presentó en el establecimiento de la calle Gonella N° 2310 de Esperanza, Santa Fe, en el marco de reinscripción de la Autorización de Funcionamiento de Establecimiento.
Qué productos de limpieza prohibió Anmat
- Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L. Desinfectante de agua de piscinas de rápida disolución. Marca: Wohr Química, 5 litros. RNE: 210031160 (cuenta con el RNPUD 025001);
- Alguicida. Marca: Wohr Química, 5 litros. RNE: 210031160, RNPUD: EX##########APN-DGA#ANMAT. VENTA LIBRE. Modo de uso: agregar 1 litro de ALGUICIDA POR CADA 100000 LITROS DE AGUA. Fecha de vencimiento: 12 meses a partir de la fecha de elaboración. Composición: cloruro de benzalconio (80%) – coadyuvantes – colorante (lleva RNPUD 0250009);
- REGULADOR DE PH. Regula en PH de agua de piscinas. Marca: Wohr Química, 5 litros. RNE: 210031160, RNPUD: EX##########APNDGA#ANMAT. VENTA LIBRE. Composición: agua – ácido muriático (RNPUD 02500010);
- Precipitante, clarificante, floculante. Marca: Wohr Química, 5 litros, lote 001/25, elaborado: 08/01/2025, vto: 12 meses a partir de su fecha de elaboración. RNE: 210031160, RNPUD: EX##########APNDGA#ANMAT (posee el RNPUD 0250011);
- Limpiador Cremoso. Marca: Wohr Química, 5 litros. RNE: 210031160 (inscripto por EE-2021-89919372-APN-DGA#ANMAT pero los rótulos detectados no coinciden en un todo con los aprobados);
- Suavizante para ropa. Marca: Soff, fragancia bebé, EX2021-68991130-APN-DGA#ANMAT, RNE: 210031160 (detectado en el área de producto terminado sin identificación de lote ni vencimiento);
- Limpiador Multiuso desinfectante. RNE 210031160. RNPUD: EX-2021-78243893-APN-DGA#ANMAT.
¿Por qué Anmat prohibió productos de la marca Wohr?
Los productos mencionados no contaban con información como identificación de lote ni vencimiento o registros ante Anmat. Algunos no tenían indicaciones de desinfección de superficies tal como se indica en el producto, sin leyendas de modo de uso o sin datos de registro del producto. Por lo tanto, se prohibió no sólo su producción y comercialización, sino también su publicidad por todos los medios.