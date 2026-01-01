Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Helena Giselle, la primera bebé del 2026 en Tucumán

Nació a las 00.02 del 1° de enero, mediante un parto normal, en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.

A MEDIANOCHE. La primera tucumana del año llegó en una de las salas de parto de la Maternidad, en la capital. A MEDIANOCHE. La primera tucumana del año llegó en una de las salas de parto de la Maternidad, en la capital. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

Su mamá, Mayra Giselle Zalazar, había iniciado el trabajo de parto minutos antes de la medianoche y, apenas comenzado el nuevo año, se produjo el nacimiento, en la Maternidad. Helena Giselle pesó 3,860 kilos y tanto ella como su madre se encuentran en perfecto estado de salud.

La actividad en la Maternidad continuó durante la madrugada. A las 00.08 nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, mediante una cesárea.

Al igual que en el primer caso, el equipo médico destacó que tanto el recién nacido como su madre evolucionan favorablemente.

En 2025, dos tucumanos fueron los primeros del país

Valentín, con un peso de 3.920 gramos, nació justo al dar la medianoche del primer día del 2025, mientras que, segundos después, lo hizo Guillermina, mediante una cesárea y con un peso de 3.740 gramos. El detalle curioso es que ambas familias son oriundas de Lules y habían elegido la Maternidad para el nacimiento de sus hijos. 

Exactamente a las 0, según fuentes oficiales, se produjeron los primeros nacimientos de 2025 en el país. “Queremos contarles que en Tucumán han nacido en la maternidad a la hora cero, dos niños, son los primeros niños nacidos en el país. Un niño y una niña a hora cero, un niño por parto normal y una niña por parto por cesárea de urgencia, y tanto los niños como las mamás, se encuentran en perfecto estado. Así que es un orgullo para Tucumán que tengamos los dos recién nacidos del año 2025”, aseguró, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, sobre Valentín Santillán y Guillermina Maldonado

Temas El PaísAño NuevoMaternidadVirgen de La Merced
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

¿Por qué las fiestas de Fin de Año aumentan las probabilidades de sufrir un ACV y arritmias cardíacas ?

¿Por qué las fiestas de Fin de Año aumentan las probabilidades de sufrir un ACV y arritmias cardíacas ?

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

¿Qué son las Barras de Access?: una propuesta para soltar cargas mentales y emocionales en Año Nuevo

¿Qué son las Barras de Access?: una propuesta para soltar cargas mentales y emocionales en Año Nuevo

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
Una familia tucumana recibió el 2026 corriendo: cuando el brindis se hace después de llegar a la meta

Una familia tucumana recibió el 2026 corriendo: cuando el brindis se hace después de llegar a la meta

África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano

África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano

El tiempo en Tucumán: el calor tomará impulso este 1 de enero

El tiempo en Tucumán: el calor tomará impulso este 1 de enero

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Recuerdos fotográficos: cuando Lole Reutemann sonaba como el más presidenciable

Recuerdos fotográficos: cuando "Lole" Reutemann sonaba como el más "presidenciable"

El calor llega cantando: ¿qué nos anuncian los coyuyos sobre el verano y el ambiente?

El calor llega cantando: ¿qué nos anuncian los coyuyos sobre el verano y el ambiente?

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Comentarios