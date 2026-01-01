Helena Giselle, la primera bebé del 2026 en Tucumán

Exactamente a las 0, según fuentes oficiales, se produjeron los primeros nacimientos de 2025 en el país. “Queremos contarles que en Tucumán han nacido en la maternidad a la hora cero, dos niños, son los primeros niños nacidos en el país. Un niño y una niña a hora cero, un niño por parto normal y una niña por parto por cesárea de urgencia, y tanto los niños como las mamás, se encuentran en perfecto estado. Así que es un orgullo para Tucumán que tengamos los dos recién nacidos del año 2025”, aseguró, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, sobre Valentín Santillán y Guillermina Maldonado.