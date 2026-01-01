Helena Giselle, la primera bebé del 2026 en Tucumán

Su mamá, Mayra Giselle Zalazar, había iniciado el trabajo de parto minutos antes de la medianoche y, apenas comenzado el nuevo año, se produjo el nacimiento, en la Maternidad. Helena Giselle pesó 3,860 kilos y tanto ella como su madre se encuentran en perfecto estado de salud.
La actividad en la Maternidad continuó durante la madrugada. A las 00.08 nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, mediante una cesárea.
Al igual que en el primer caso, el equipo médico destacó que tanto el recién nacido como su madre evolucionan favorablemente.
En 2025, dos tucumanos fueron los primeros del país
Valentín, con un peso de 3.920 gramos, nació justo al dar la medianoche del primer día del 2025, mientras que, segundos después, lo hizo Guillermina, mediante una cesárea y con un peso de 3.740 gramos. El detalle curioso es que ambas familias son oriundas de Lules y habían elegido la Maternidad para el nacimiento de sus hijos.
Exactamente a las 0, según fuentes oficiales, se produjeron los primeros nacimientos de 2025 en el país. “Queremos contarles que en Tucumán han nacido en la maternidad a la hora cero, dos niños, son los primeros niños nacidos en el país. Un niño y una niña a hora cero, un niño por parto normal y una niña por parto por cesárea de urgencia, y tanto los niños como las mamás, se encuentran en perfecto estado. Así que es un orgullo para Tucumán que tengamos los dos recién nacidos del año 2025”, aseguró, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, sobre Valentín Santillán y Guillermina Maldonado.