Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

En un posteo de GoFundMe que hicieron para recaudar fondos que le sirvieran a su familia, aseguraron que Mickey tenía una “personalidad vibrante, estratégica e inolvidable” con la que “capturó la atención de los fans con su energía, autenticidad y audacia en el juego”. "Mickey conquistó el corazón del público con su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una huella imborrable", expresaron en un comunicado.