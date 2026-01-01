Secciones
Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

La joven sufría problemas cardíacos y desde principios de diciembre estaba internada por una fuerte gripe.

Hace 3 Hs

La exparticipante de la más reciente temporada de Gran Hermano emitida en Estados Unidos, Mickey Lee, murió a los 35 años. Según confirmó su familia, la mediática atravesaba complicaciones cardíacas y estaba internada desde hacía semanas como consecuencia una gripe se agravara.

En un posteo de GoFundMe que hicieron para recaudar fondos que le sirvieran a su familia, aseguraron que Mickey tenía una “personalidad vibrante, estratégica e inolvidable” con la que “capturó la atención de los fans con su energía, autenticidad y audacia en el juego”. "Mickey conquistó el corazón del público con su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una huella imborrable", expresaron en un comunicado.

El último posteo que hizo la exparticipante de “Gran Hermano” antes de su muerte

El último posteo de la mediática es de hace una semana y tiene que ver con las entrevistas que daba en diferentes podcast o streamings en los que participaba. Sin embargo, la publicación que más llamó la atención se compartió recientemente, ya que su familia continuó mostrando videos o fotos en los que las personas que conocían a Mickey la arrobaban.

Mickey fue parte de la temporada 27 de Gran Hermano este año y se convirtió instantáneamente en una de las favoritas de los fans por su capacidad para equilibrar la autenticidad con la estrategia de juego.

