Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Nito Artaza, expareja de la modelo, dio detalles sobre su estado: "La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo. Al principio pensaban que era dengue".

Hace 3 Hs

La noticia de la internación en terapia intensiva de Silvina Scheffler, conocida popularmente como "La Profe" de Gran Hermano, encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras días de incertidumbre y un diagnóstico inicial confuso, se confirmó que padece leptospirosis, una enfermedad bacteriana que registró un preocupante aumento de casos en Argentina durante este año.

Nito Artaza, expareja de la modelo, dio detalles sobre su estado: "La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo. Al principio pensaban que era dengue". Afortunadamente, Silvina ya fue trasladada a una sala de cuidados intermedios y muestra signos de mejoría.

¿Qué es la leptospirosis y por qué es tan peligrosa?

La leptospirosis es una zoonosis, lo que significa que es una enfermedad que se transmite de los animales a los seres humanos. Es causada por una bacteria llamada Leptospira, que puede encontrarse en aguas estancadas, barro o suelos contaminados.

¿Cómo se contagia?

El contagio no es de persona a persona. La vía principal es el contacto con la orina de animales infectados, entre los que se destacan:

Roedores (el principal vector en zonas urbanas).

Perros.

Ganado (vacas, cerdos, caballos).

La bacteria ingresa al cuerpo humano a través de pequeñas heridas en la piel o por las mucosas (ojos, nariz y boca) al nadar o caminar en aguas contaminadas, algo muy frecuente después de inundaciones o fuertes lluvias.

El "engaño" del diagnóstico: ¿dengue o leptospirosis?

Uno de los mayores riesgos de esta enfermedad, como ocurrió en el caso de Scheffler, es que sus síntomas iniciales son casi idénticos a los del dengue o una gripe fuerte:

Fiebre súbita y alta.

Dolor muscular extremo (especialmente en las pantorrillas).

Dolor de cabeza intenso.

Malestar digestivo.

Dato crítico: Si no se trata a tiempo con antibióticos específicos, la enfermedad puede derivar en fallas renales o hepáticas graves. La tasa de mortalidad en cuadros críticos sin atención médica puede alcanzar el 50%.

El preocupante aumento de casos en 2025

El caso de la ex Gran Hermano coincide con un fenómeno epidemiológico nacional. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los casos confirmados por laboratorio han tenido un aumento del 51% respecto al promedio de los últimos cuatro años.

Este ascenso pone en alerta al sistema sanitario, ya sea por una mayor circulación de la bacteria o por una mejora en la detección temprana.

Cómo prevenir el contagio: cuatro claves fundamentales

Para evitar esta bacteria que hoy afecta a Silvina Scheffler, el Ministerio de Salud recomienda:

Evitar el contacto con agua estancada: No caminar descalzo ni bañarse en charcos o aguas que puedan estar contaminadas tras las lluvias.

Control de roedores: Mantener los hogares limpios y desmalezados para evitar que los ratones aniden cerca.

Vacunación de mascotas: Consultar con el veterinario para mantener al día la vacuna contra la leptospirosis en perros.

Higiene en zonas rurales: Utilizar botas de goma y guantes si se realizan tareas en contacto con barro o suelos húmedos.

Ante cualquier síntoma de fiebre y dolor corporal, es vital acudir al médico de inmediato y mencionar si se tuvo contacto con zonas inundadas o animales silvestres.

