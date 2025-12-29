Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

La noticia de la internación en terapia intensiva de Silvina Scheffler, conocida popularmente como "La Profe" de Gran Hermano, encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras días de incertidumbre y un diagnóstico inicial confuso, se confirmó que padece leptospirosis, una enfermedad bacteriana que registró un preocupante aumento de casos en Argentina durante este año.