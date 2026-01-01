¿El café ayuda a aliviar la resaca? Lo que tenés que saber en Año Nuevo

Después de los festejos de Año Nuevo, muchas personas recurren al café como una solución rápida para despejarse y aliviar los efectos de la resaca. El ritual parece casi automático: una taza bien cargada para recuperar energía y enfrentar el día siguiente, con la idea de que la cafeína puede ayudar a contrarrestar el malestar.
Sin embargo, el vínculo entre el café y la resaca no es tan sencillo como se cree. Qué impacto real tiene en el organismo tras el consumo de alcohol, en qué casos puede agravar los síntomas y cuáles son las recomendaciones más adecuadas son algunas de las claves que conviene conocer antes de recurrir a esta bebida.
¿Cómo ayuda el café a combatir la resaca?
Antes que nada, se debe aclarar que todavía no existe una cura para la resaca. Por lo que si vas a tomar café con este cometido, es necesario tener cuidado. Aunque la cafeína es un diurético y puede aumentar las ganas de orinar, no hay riesgo de exacerbar la deshidratación propia del alcohol.
Sin embargo, tampoco se cuenta con investigaciones sobre los efectos del café en los síntomas de la resaca. Por el contrario, se ha encontrado evidencia científica sobre los efectos de mezclar alcohol con cafeína.
De acuerdo a los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), beber café disimula los efectos del alcohol y provoca un estado de alerta y sobriedad que puede propiciar el consumo de más licor. Hay quienes creen que este aumento del estado de alerta puede ser beneficioso para la paliar la fatiga, aunque no es así.
Además, existe evidencia científica de que el café podría compensar la pérdida de sueño después una noche de tragos. Ahora bien, otro estudio publicado en Journal of Caffeine Research demostró que quienes mezclan café y alcohol son más propensos a conductas que los coloquen en riesgo.
Cuáles son los síntomas de la resaca
El malestar que se siente después de beber en exceso se conoce como resaca. Aunque aún no está claro por qué aparece, una investigación publicada en la revista científica Molecules sugiere que sus síntomas están relacionados con la exposición a sustancias químicas, la deshidratación y la suspensión del sueño. Del mismo modo, existe evidencia científica de que la genética también podría contribuir a que una persona experimente resaca.
Los síntomas más comunes de la resaca son:
- Mareo.
- Transpiración.
- Dolor de cabeza.
- Fatiga.
- Sed excesiva.
- Sensibilidad a la luz y los sonidos
- Náuseas.
- Dolor de abdomen.
- Presión arterial elevada.
- Irritabilidad y ansiedad.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que los síntomas de la resaca varían de una persona a otra. Incluso, la cantidad de alcohol que beban puede afectar de manera diferente.
Sin embargo, está demostrado que ciertos licores incrementan la probabilidad de sufrir algunos de estos síntomas. Por ejemplo, las bebidas de color oscuro. Por otro lado, hay casos en los que estos signos revelan una alergia y no una resaca, como es el caso de las personas intolerantes al vino.