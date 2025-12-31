Susto en Copacabana: una ola gigante arrastró a más de 100 personas y buscan a un adolescente desaparecido

La previa de Año Nuevo en la emblemática playa de Copacabana se vio abruptamente interrumpida por una situación dramática. Una fuerte marejada, con olas de hasta 2,5 metros de altura, golpeó la costa de Río de Janeiro y arrastró a decenas de personas que se encontraban en el agua o caminando por la orilla. El saldo fue alarmante: más de 100 rescates y un adolescente de 14 años desaparecido.
El joven, oriundo de Campinas, en el estado de San Pablo, fue visto por última vez a la altura del Posto 2, donde se concentró el operativo de búsqueda. Familiares y amigos se acercaron desesperados a la zona, mientras los bomberos desplegaban un intenso rastrillaje tanto en el mar como en la franja costera.
La violencia del oleaje no solo sorprendió a los bañistas. Según informó el portal g1, las olas alcanzaron incluso uno de los escenarios montados para los espectáculos de Año Nuevo, lo que encendió las alarmas entre organizadores y autoridades ante el riesgo para el público presente.
La situación también fue crítica en otras playas de la ciudad. En Ipanema, los equipos de emergencia rescataron a un hombre que se estaba ahogando y debió ser trasladado en grave estado al Hospital Miguel Couto.
Advertencias previas y operativo de emergencia
La Marina de Brasil había emitido con antelación una alerta de marejada para toda la región, con previsión de olas de hasta 2,5 metros al menos hasta la mañana del jueves. En ese marco, el teniente coronel Fábio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro, había advertido sobre el riesgo extremo que representaba el mar en esas condiciones.
“El mar no va a estar indicado para el baño. Tenemos olas de 2 a 2,5 metros, un mar con mucha energía, con muchas corrientes de retorno. La gente va a querer bañarse porque hace calor, pero la seguridad no se negocia. No se metan al mar. Vamos a estar con drones enviando avisos para que no insistan. El riesgo es real”, señaló el oficial.
Pese a las advertencias, muchos bañistas ingresaron al agua, lo que derivó en múltiples rescates simultáneos. La Defensa Civil de Río de Janeiro reiteró el llamado a evitar el mar durante la marejada y reforzó los operativos preventivos en la costa.
Las imágenes del rescate, junto con la angustia de los familiares del adolescente desaparecido, recorrieron las redes sociales y los medios locales. Las autoridades advirtieron que las condiciones seguirán siendo peligrosas al menos hasta el jueves por la mañana y volvieron a insistir en la importancia de respetar las alertas oficiales.