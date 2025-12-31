Susto en Copacabana: una ola gigante arrastró a más de 100 personas y buscan a un adolescente desaparecido

La previa de Año Nuevo en la emblemática playa de Copacabana se vio abruptamente interrumpida por una situación dramática. Una fuerte marejada, con olas de hasta 2,5 metros de altura, golpeó la costa de Río de Janeiro y arrastró a decenas de personas que se encontraban en el agua o caminando por la orilla. El saldo fue alarmante: más de 100 rescates y un adolescente de 14 años desaparecido.