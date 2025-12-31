¿Qué son las Barras de Access?: una propuesta para soltar cargas mentales y emocionales en Año Nuevo

El cambio de calendario suele traer una mezcla de alivio y ruido mental. Entre balances, metas y emociones, algunas personas buscan empezar el Año Nuevo con más calma y menos peso interno. En ese camino aparece Access Consciousness, un enfoque de desarrollo personal que propone preguntas simples y herramientas corporales para elegir desde otro lugar.
¿Qué es Access Consciousness?
Access Consciousness es un movimiento y un conjunto de herramientas de desarrollo personal creado en la década de 1990 por el estadounidense Gary Douglas. Su propuesta central es ayudar a tomar mayor conciencia de pensamientos, emociones, creencias y patrones, con la idea de que esa conciencia ampliada permita elegir una vida con más facilidad, bienestar y libertad.
La idea central del enfoque parte de una premisa amplia. Muchas limitaciones no provienen del exterior, sino de creencias aprendidas que se asumen como verdades absolutas. La propuesta invita a cuestionarlas para abrir la posibilidad de elegir algo diferente.
Herramientas que propone el método
El movimiento introspectivo no se presenta como una religión ni como una terapia médica. Se plantea como un sistema de prácticas y preguntas orientadas a la autoexploración.
Una de sus herramientas son las preguntas abiertas, en lugar de respuestas cerradas. Entre los ejemplos aparecen “¿Qué más es posible?” o “¿Cómo puede mejorar esto?”. La idea es que la pregunta habilite nuevas opciones.
Para empoderar a las personas
Paula Leiva, mentora de consciencia y energía, definió el enfoque y lo ubicó dentro del mapa del desarrollo personal. “Es un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a empoderar a las personas, a que reconozcan que saben y que están creando su propia realidad”, remarcó la terapeuta a LA GACETA.
Sobre el eje de la propuesta, Leiva especificó: “La propuesta central es entender que no hay nada mal en nosotros y que siempre podemos elegir algo diferente”. También lo comparó con otras corrientes: “No hay nada extraño detrás de esto, es similar a otras corrientes de desarrollo personal como la programación neurolingüística o el coaching”.
Barras de Access: cómo es una sesión
Otra herramienta conocida son las Barras de Access, una técnica corporal en la que se tocan suavemente 32 puntos en la cabeza, asociados a distintos aspectos de la vida como dinero, control, creatividad o cuerpo. Según este enfoque, el contacto ayuda a liberar pensamientos, creencias y emociones limitantes acumuladas.
La mentora explicó que el método de Barras de Access combina palabras con procesos corporales y señaló una diferencia específica. “Una sesión se realiza en una camilla y dura entre una hora y una hora y media”, explicó y detalló: “La persona permanece acostada mientras el facilitador toca suavemente esos puntos en la cabeza. Al finalizar la sesión, suele sentirse profundamente relajada”.
Leiva describió beneficios frecuentes y sumó los testimonios de sus terapias. “Los beneficios son muy variados. Muchas personas comentan que sienten menos estrés, mayor relajación y mejoras en el descanso”, enumeró.
Sobre su experiencia, al iniciar con la práctica hace cinco años, dijo: “En mi caso, dejé de tomar medicación para dormir después de comenzar con las Barras”. También señaló que se observan cambios en vínculos, trabajo, relación con el cuerpo y claridad mental. “La mente crea muchos problemas a partir del exceso de pensamiento y estas herramientas ayudan a aliviar esa sobrecarga”, comentó.
Según la terapeuta, el enfoque no exige fe previa ni una expectativa rígida. “No se busca un resultado específico ni es necesario creer”, dijo y agregó: “La invitación es a probar desde la curiosidad y la diversión. Si alguien llega convencido de que no funcionará, probablemente no registre cambios”.
POD y POC, dos conceptos para mirar lo que limita
En esta terapia existen siglas con significado específico. POD (Point of Destruction), o punto de destrucción. Se refiere a patrones, creencias, hábitos o emociones que una persona sostiene y que limitan posibilidades. Entre los ejemplos aparecen creencias como “no soy suficiente”, reacciones automáticas ante dinero, trabajo o relaciones, juicios constantes hacia uno mismo o miedos que frenan decisiones.
POC (Point of Creation), o punto de creación. Son espacios de elección, conciencia y posibilidad desde donde una persona puede crear algo diferente, como elegir sin miedo al error, hacer preguntas en lugar de juzgar, abrirse a nuevas opciones o tomar decisiones alineadas con el deseo propio.
El enfoque plantea que cada POC tiene asociado un POD y que la conciencia sobre lo que limita abre espacio para elegir de otra manera.
Dos ejercicios simples para Año Nuevo
Ejercicio 1: ¿A quién pertenece esto?
Este punto propone identificar qué pensamientos y emociones son propios y cuáles no, para empezar el año con mayor liviandad. Se debe repetir durante tres días seguidos.
Estás ansioso o temeroso por algún tema. Te preguntás: “¿A quién le pertenece esto?”. Si el cuerpo se relaja un poco, esa carga no es tuya. Reconocerlo permite soltarla y seguir adelante con mayor calma.
Pasos a seguir
1. Tomate unos minutos para registrar qué emociones aparecen (estrés, preocupación, enojo o duda). No intentes cambiarlas ni analizarlas.
2. Frente a cada pensamiento o emoción, preguntate de forma directa: “¿A quién le pertenece esto?”.
3. Prestá atención a lo que ocurre después de hacer la pregunta. Si tu mundo se aligera aunque sea un poco, eso que percibís no es tuyo.
4. Si sentís alivio, soltá ese pensamiento o emoción y devolverlo mentalmente a su origen. Durante los próximos tres días, cada vez que surja un pensamiento, un sentimiento o una emoción, repetí la pregunta. El ejercicio apunta a crear conciencia, no a controlar la mente.
Segundo ejercicio: POD y POC
Esta alternativa invita a detectar lo que limita a la persona y a abrir una nueva posibilidad de elección. Querés cambiar de trabajo, pero pensás que no sos suficiente. Ese es el punto que se debe destruir (POD). Luego preguntás “¿Qué más es posible acá?”. Tal vez surge la idea de actualizar tu currículum. Esa pequeña acción activa el punto de construcción (POC).
Pasos a seguir
1. Elegir una situación concreta. Puede ser algo que genere incomodidad, bloqueo o duda. (Trabajo, dinero, vínculos).
2. Preguntate sin juzgarte qué pensamiento, creencia o reacción aparece siempre en esa situación y te limita. Ese es el Punto de Destrucción.
3. En lugar de buscar una respuesta inmediata, preguntá “¿Qué más es posible acá que todavía no estoy viendo?”.
4. Observá qué idea, sensación o alternativa aparece cuando dejás de juzgar. Ese espacio es el Punto de Creación.
5. Elegir una acción mínima. No hace falta un gran cambio. Puede ser una decisión pequeña, distinta a la habitual.
Para quienes buscan empezar el 2026 con liviandad, el método ofrece una invitación concreta: mirar lo que pesa, identificar si pertenece, y abrir una opción distinta.