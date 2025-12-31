Evangelina Anderson tuvo un incómodo recibimiento en Punta del Este: el momento quedó registrado

Evangelina Anderson arribó a Punta del Este para pasar Año Nuevo junto a sus hijos, que se encontraban de vacaciones con su padre, Martín Demichelis, pero sus primeros minutos en suelo uruguayo estuvieron lejos de ser tranquilos. Apenas salió del aeropuerto, la modelo protagonizó un incómodo cruce con un periodista que intentó abordarla para hacerle una nota, situación que quedó registrada en un video y rápidamente se difundió en redes sociales.