Evangelina Anderson tuvo un incómodo recibimiento en Punta del Este: el momento quedó registrado

Evangelina Anderson arribó a Punta del Este para pasar Año Nuevo junto a sus hijos, que se encontraban de vacaciones con su padre, Martín Demichelis, pero sus primeros minutos en suelo uruguayo estuvieron lejos de ser tranquilos. Apenas salió del aeropuerto, la modelo protagonizó un incómodo cruce con un periodista que intentó abordarla para hacerle una nota, situación que quedó registrada en un video y rápidamente se difundió en redes sociales.
El material fue publicado por Farándula Show y muestra a Anderson visiblemente molesta por la insistencia del cronista. Al advertir la presencia de las cámaras, la bailarina se colocó los lentes de sol y reaccionó con incomodidad: “Pero pará, ¿esto qué es?”, expresó. El periodista, Gustavo Descalzi, intentó descomprimir la escena bromeando al decir que se trataba de un “comité de recepción”, pero la respuesta no logró calmarla.
“Ahora hacemos. Si vos esperás, hacemos… pero si es así, tan… me hacés sentir mal, me atosigás”, respondió Evangelina, marcando su malestar. Luego aclaró que la estaban esperando tres personas muy importantes para ella, en referencia a sus hijos Bastian, Lola y Emma, con quienes se reencontraría tras varios días separados.
Mientras tanto, los seguidores de la modelo también aguardaban la posibilidad de verla junto a Ian Lucas, el influencer con quien se la vincula sentimentalmente desde hace semanas. Aunque ambos alimentaron los rumores con guiños en redes sociales y algunas apariciones en MasterChef Celebrity (Telefe), hasta el momento no apareció ninguna imagen que confirme el romance.
El episodio se da en un contexto personal sensible para Anderson, que atraviesa su separación de Martín Demichelis luego de reiterados rumores de infidelidad por parte del exfutbolista, actualmente radicado en México tras su salida de River. En los últimos días, la modelo habló públicamente del tema en una entrevista con Guillermo López y dejó definiciones contundentes.
“Yo siempre pensé que iba a llegar viejita con mi ex. Ahora pienso que me voy a morir sola, no creo que rehaga mi vida”, confesó. Y ante la consulta sobre una posible reconciliación, fue tajante: “No, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera, te lo afirmo”.