Un DT de básquet necesita ayuda para comprar un motor para silla de ruedas y mejorar su movilidad

Hay historias que nacen en una cancha y se cuentan desde el corazón. La del entrenador Javier Ramón Pérez está hecha de constancia, pasión y una fuerza silenciosa que conmueve a todos los que lo conocen. Su vida gira alrededor del básquet y, aun cuando el cuerpo le puso límites desde el nacimiento, él eligió no detenerse. El deporte le dio amigos, identidad y un lugar en el mundo. Hoy, ese mismo mundo del deporte es el que puede tenderle una mano para lograr un sueño sencillo pero enorme: moverse con autonomía.