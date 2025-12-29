¿Martín Migueles engañó a Wanda Nara con Claudia Ciardone?

El rumor tuvo origen en los dichos de Pochi, de la cuenta de Instagram @Gossipeame y panelista del programa Puro Show (El Trece), quien aseguró que Migueles habría retomado contacto con una exnovia a través de mensajes privados. Según esa versión, se trataría de Ciardone y el empresario estaría preocupado por la posible filtración de esos chats. Incluso, se deslizó que Wanda habría reaccionado con angustia y le habría planteado un ultimátum a su pareja. “Si aparece algo que confirme una traición, lo deja”, fue una de las frases que se difundieron.