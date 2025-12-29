¿Martín Migueles engañó a Wanda Nara con Claudia Ciardone?

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión de versiones que hablaban de una presunta infidelidad de su pareja, Martín Migueles, con la modelo y ex vedette Claudia Ciardone. La información comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y generó un fuerte revuelo, al punto de obligar a la empresaria y conductora a salir públicamente a desmentirla.
El rumor tuvo origen en los dichos de Pochi, de la cuenta de Instagram @Gossipeame y panelista del programa Puro Show (El Trece), quien aseguró que Migueles habría retomado contacto con una exnovia a través de mensajes privados. Según esa versión, se trataría de Ciardone y el empresario estaría preocupado por la posible filtración de esos chats. Incluso, se deslizó que Wanda habría reaccionado con angustia y le habría planteado un ultimátum a su pareja. “Si aparece algo que confirme una traición, lo deja”, fue una de las frases que se difundieron.
Sin embargo, la respuesta de Wanda Nara fue inmediata. Al ver replicadas esas versiones en redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity las desmintió de forma tajante. Desde su cuenta personal, escribió simplemente “Fake news”, dejando en claro que no se reconoce en ese relato ni en el supuesto estado emocional que se le adjudicó. Sin entrar en polémicas ni dar más detalles, su mensaje buscó cortar de raíz la versión que circulaba.
Mientras tanto, el foco también se posó sobre Claudia Ciardone, quien confirmó que existieron mensajes por parte de Migueles, aunque negó cualquier tipo de encuentro y aseguró que actualmente está en pareja. En diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), la modelo brindó su versión de los hechos y aportó más detalles sobre su vínculo con el empresario.
“Sí, es así”, respondió cuando le preguntaron si Migueles le había escrito estando en pareja con Wanda. Según precisó, los mensajes se dieron hace alrededor de un mes. “Yo lo único que le pedí es que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga no me suma en nada”, aclaró.
Ciardone también contó cómo había conocido a Migueles tiempo atrás, cuando coincidieron en un gimnasio de Nordelta. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Yo habré estado con él, como mucho, tres meses. Y me alejé cuando empezaron a aparecer otras chicas. En el gimnasio me increpó una, después otra… y dije: ‘No, esto no va’”, relató.
Según su testimonio, Migueles pretendía mostrarse públicamente con ella, algo a lo que nunca accedió. “Él exigía exclusividad, pero no la respetaba. Cuando vi que no funcionaba, me alejé”, explicó. Incluso relató que, tras esos episodios, habló con el dueño del gimnasio y terminaron todos desvinculados del lugar. “Desde ese momento nunca más hablé con él”, sostuvo.
No obstante, Ciardone confirmó que recientemente volvió a contactarla a través de un conocido en común para pedirle disculpas. “Le acepté la disculpa hasta ahí. Me dijo de tomar un café y le dije que no. Le di un consejo de tía: que no se exponga así, que está con una persona muy mediática”, relató. Según contó, Migueles incluso le habría dicho que Wanda lo “odiaba” y reconoció que le gusta generar conflictos.
La modelo también señaló que él reaccionaba a sus historias y le enviaba likes, algo que podría haber sido advertido por la conductora. “Me pasó la dirección y me dijo ‘ya está’. Yo estuve con él tres meses, por eso sé cómo es. No la pasé bien”, confesó. Y agregó una advertencia: “Que esté atenta, para que no le pase lo que me pasó a mí”.
Finalmente, Ciardone fue contundente al referirse a la reputación de Migueles en su entorno: “En Nordelta se dice de todo. Es conocido como el ‘Pirata del Asfalto’. A él le gusta que se hable de él, le encanta”.