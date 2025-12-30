Reunión en Casa Rosada: Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour

Seymour es el líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), una fuerza ultraliberal fundada en 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. Aunque se trata de un espacio minoritario, ACT integra actualmente la coalición gobernante de Nueva Zelanda, encabezada por el primer ministro Christopher Luxon, junto con el Partido Nacional y New Zealand First, en un hecho histórico para el país oceánico al conformarse por primera vez una alianza de tres partidos.