Reunión en Casa Rosada: Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este martes en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour. El encuentro estuvo marcado por las coincidencias en libertad individual, ajuste del Estado y reformas económicas entre ambas administraciones.
La cumbre se desarrolló en las oficinas presidenciales de Balcarce 50 y contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno. Seymour asistió acompañado de su pareja, Alexandra Vincent Martelli.
El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibiÃ³ al Viceprimer Ministro de Nueva Zelanda, David Seymour. pic.twitter.com/B2UaWCsTyN— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 30, 2025
La reunión formó parte de la agenda internacional del Presidente en el cierre del año y abre la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales entre ambos países.
Seymour es el líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), una fuerza ultraliberal fundada en 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. Aunque se trata de un espacio minoritario, ACT integra actualmente la coalición gobernante de Nueva Zelanda, encabezada por el primer ministro Christopher Luxon, junto con el Partido Nacional y New Zealand First, en un hecho histórico para el país oceánico al conformarse por primera vez una alianza de tres partidos.