Expertos instan a los dueños de perros a quitar estos populares adornos festivos

En la época festiva de diciembre la ilusión de vestir la casa de fiesta permanece todo el mes. El árbol navideño y las luces brillantes son el sinónimo del inicio de las celebraciones. Sin embargo, lo que para nosotros es una tradición llena de luz, para nuestros compañeros de cuatro patas puede transformarse en un escenario lleno de riesgos. La curiosidad natural de perros y gatos los lleva a explorar texturas y brillos nuevos, muchas veces con consecuencias graves para su salud.