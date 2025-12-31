Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

El mercado de pases sigue dejando definiciones en San Martín, en donde el armado del plantel empieza a tomar forma a partir de salidas confirmadas, situaciones contractuales resueltas y continuidades que aportan algo de previsibilidad al nuevo ciclo. En ese escenario, una de las certezas es que Juan Cruz Esquivel no seguirá en el club de cara a la próxima temporada.