Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

El mercado de pases sigue dejando definiciones en San Martín, en donde el armado del plantel empieza a tomar forma a partir de salidas confirmadas, situaciones contractuales resueltas y continuidades que aportan algo de previsibilidad al nuevo ciclo. En ese escenario, una de las certezas es que Juan Cruz Esquivel no seguirá en el club de cara a la próxima temporada.
El extremo, que pertenece a Tigre, recibió en las últimas semanas sondeos de varios clubes de la Primera Nacional y todo indica que continuará su carrera en Deportivo Morón. La decisión se fue encaminando con el correr de los días, en un contexto que ya lo mantenía lejos del día a día del plantel profesional.
Esquivel no se estaba entrenando con el grupo debido a una falta de pago, situación que fue comunicada formalmente por su representante Rubén Jordan y que correspondía a la CD anterior. Ante ese escenario, el futbolista permaneció en Buenos Aires y avanzó en conversaciones para resolver su futuro.
Las gestiones llegaron a buen puerto y el acuerdo con el “Gallito” estaría prácticamente cerrado, más aún teniendo en cuenta que Tigre, dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta para esta temporada. De esta manera, el extremo encontrará continuidad deportiva en un equipo que buscará ser protagonista en la categoría.
Un ciclo que llegó a su fin
Con la camiseta del “Santo”, Esquivel disputó 26 partidos oficiales y convirtió seis goles. Si bien también existieron contactos desde Chacarita, Patronato y Atlanta, el santafesino priorizó la propuesta de Morón, que insistió por su contratación y realizó un fuerte esfuerzo económico. Según trascendió, Tigre lo cederá a préstamo por un año.