Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

El extremo santafesino, cuyo pase pertenece a Tigre, acordó su salida tras una deuda de la anterior CD y se sumará a Deportivo Morón para la próxima temporada.

BAJA. Juan Cruz Esquivel seguirá su carrera en Deportivo Morón.
Hace 1 Hs

El mercado de pases sigue dejando definiciones en San Martín, en donde el armado del plantel empieza a tomar forma a partir de salidas confirmadas, situaciones contractuales resueltas y continuidades que aportan algo de previsibilidad al nuevo ciclo. En ese escenario, una de las certezas es que Juan Cruz Esquivel no seguirá en el club de cara a la próxima temporada.

El extremo, que pertenece a Tigre, recibió en las últimas semanas sondeos de varios clubes de la Primera Nacional y todo indica que continuará su carrera en Deportivo Morón. La decisión se fue encaminando con el correr de los días, en un contexto que ya lo mantenía lejos del día a día del plantel profesional.

Esquivel no se estaba entrenando con el grupo debido a una falta de pago, situación que fue comunicada formalmente por su representante Rubén Jordan y que correspondía a la CD anterior. Ante ese escenario, el futbolista permaneció en Buenos Aires y avanzó en conversaciones para resolver su futuro.

Las gestiones llegaron a buen puerto y el acuerdo con el “Gallito” estaría prácticamente cerrado, más aún teniendo en cuenta que Tigre, dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta para esta temporada. De esta manera, el extremo encontrará continuidad deportiva en un equipo que buscará ser protagonista en la categoría.

Un ciclo que llegó a su fin

Con la camiseta del “Santo”, Esquivel disputó 26 partidos oficiales y convirtió seis goles. Si bien también existieron contactos desde Chacarita, Patronato y Atlanta, el santafesino priorizó la propuesta de Morón, que insistió por su contratación y realizó un fuerte esfuerzo económico. Según trascendió, Tigre lo cederá a préstamo por un año.

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

