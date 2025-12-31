Hay avances, pero falta financiamiento: el balance de año de distintos sectores de la sociedad tucumana

Salud demanda inversión en conocimientos y aparatología
Desde el ámbito de la salud, Celia Valdez, presidenta del Colegio Médico de Tucumán, remarcó que la baja en la inflación influyó favorablemente en la planificación a futuro, ayudando a la adquisición de tecnología médica para los pacientes. También resaltó la inversión por parte del Gobierno provincial para la compra de diferentes equipamientos para los hospitales. “Ya se comenzó a mejorar toda esa estructura que va a permitir tener acceso a la salud a las personas que no tienen obra social o que no tienen recursos para la parte privada”, afirmó.
Sin embargo, a pesar de los resultados macroeconómicos, la oftalmóloga analizó que el sistema de salud quedó retrasado, en una profesión en la que se demanda una actualización constante de los conocimientos y la aparatología necesaria para asegurar una mejor atención. “2025 fue un año bisagra y nosotros siempre estamos preparando recursos para devolver a nuestra comunidad una buena calidad de salud, pero se hace difícil”, cerró.
Se destaca el crecimiento de la UNT, mas no los salarios
Con respecto al área de educación, la directora del colegio Gymnasium UNT, María Josefina Fiori Bimbi, analizó como negativo el salario percibido en el ala docente y no docente, en contraste con lo que demanda el sector. “Sería bárbaro que no tengamos paros, quiere decir que los reclamos salariales han sido escuchados, pero lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta en base a eso. Algo que me dejó preocupada es que se habla del presupuesto más bajo en décadas para todas las universidades, no solamente Tucumán”, atestiguó.
En tanto, pese al recorte presupuestario del Gobierno nacional, la directora resaltó el manejo de los recursos por parte del rector, Sergio Pagani, y señaló que este año se incorporaron 17.000 alumnos a la casa de estudios. “Es una universidad que ha crecido, que no se ha mantenido como estaba hace dos años, no, cada día se van haciendo más obras, se van habilitando otras carreras, la universidad va yendo hacia el interior”, señaló.
Los hitos de la ciencia son celebrados en Tucumán
Uno de los avances más significativos a nivel científico, según consideró Augusto Bellomio, presidente del CONICET NOA Sur, fue el impacto generado en la sociedad a través del streaming en el Cañón de Mar del Plata. Además, reconoció un artículo publicado en Nature por arqueólogos y genetistas, del que participaron cuatro tucumanos. “En él se identificó un linaje argentino presente en las poblaciones originarias de nuestro país desde hace 8.500 años, que junto a muchos otros logros, marcan hitos de lo que somos capaces de hacer en ciencia básica”, aseveró.
En contraste, el referente del organismo cuestionó el impacto que tuvieron en la justicia los escándalos por presunta corrupción como el caso $Libra o la polémica desatada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); y apuntó contra las cifras destinadas a Ciencia, Tecnología e Innovación que se aprobó en el Congreso esta última semana, a las que catalogó como las más bajas de los registros históricos. “El desafío que tenemos es conseguir que todos podamos progresar social, cultural y económicamente, sin recortar los derechos adquiridos”, dijo.
El balance económico de las políticas de gobierno
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, hizo un contraste entre los balances anuales a nivel nacional y provincial.
Por un lado, el referente destacó el impulso de políticas como la eliminación del impuesto PAIS, la reducción de las retenciones al agro y de impuestos varios, y la delimitación de los derechos intelectuales que se cobraban a los establecimientos hoteleros, restaurantes y eventos, aunque cuestionó las medidas que se refieren a la importación de productos. Aseguró que el balance financiero “es clave para poder administrar la economía, con las consecuencias beneficiosas de mantenerlo”, sentenció.
Por otro lado, en el ámbito local, Viñuales cuestionó que producto de las retenciones y percepciones, se generan problemas dentro de las cadenas de comercialización dentro de la Provincia, aunque valoró el equilibrio fiscal. “Al asumir la actual administración realizaron cortes al presupuesto presentado rebajando en forma importante al mismo”, cerró.
Cultura “enterrada” y baja convocatoria en shows
En cuanto al área de cultura, el productor Julio Rasuk observó que en la actualidad existen distintas problemáticas en el sector. Por un lado, cuestionó la “falta de interés” de los gobiernos considerando que “desde la Provincia no la hay” y que “a nivel nacional la cultura está directamente enterrada”. También remarcó la baja en la venta de tickets en los shows locales. “Bandas que en 2024 reunían a 3.000 personas, hoy meten 1.500”, ejemplificó. Esto, según planteó, termina afectando la ejecución de distintos eventos debido a la masa de personas que se encuentran involucradas en la organización previa. “Hay muchísima gente que trabaja en cada show; en uno chico pueden ser entre 80 y 100 personas, y en uno un poco más grande, como el festival que hacemos nosotros, entre 200 y 300”, indicó.
Sin embargo, Rasuk resaltó el trabajo de la Capital en la activación de algunos espacios, como la Casa Sucar, y destacó la relevancia que tuvo la película “Belén”, catalogándola como lo mejor del año en el área cultural.
Gastronomía: piden mejoras paulatinas y no repentinas
En representación del sector gastronómico, Álvaro Arismendi marcó las complicaciones que tuvo 2025 en cuanto a las ventas y lo relacionó con el manejo estatal. “Lo peor del año son los políticos, se pasan haciendo campaña tratando de embarrar al otro en vez de mostrar sus bondades”, sentenció.
El chef consideró que “este año y el anterior fueron durísimos por tratar de estabilizar la inflación”, pero se mostró expectante frente al futuro. “Tenemos esperanza en este año que comienza. Creemos que sí va a haber mejoras paulatinas, y no repentinas, pero sabemos que en estos dos años (por 2025 y 2026) tenemos que apostar a remar duro, a tratar de posicionarnos y a hacer una espaldita económica” afirmó.
Asimismo, Arismendi destacó las mejoras en lo económico-financiero. “Vemos como positivo que se haya estabilizado un poco la cuestión. Si bien no es el mejor de los panoramas, por lo menos, tenemos una sensación de estabilidad. Sabemos más o menos cómo movernos en el mes a mes para no perder”, finalizó.
En la sociedad, el desafío es romper las barreras
Mientras tanto, la streamer y boxeadora “FederiKita”, oriunda de Lules, reconoció que observa mejoras en la localidad del interior. “En San Pablo se nota un crecimiento: más orden, más iluminación, calles más lindas, espacios cuidados y una búsqueda de armonía con la naturaleza”, indicó. También reflexionó que “hoy siento que vuelve a valorarse el compromiso, la constancia y el mérito. Es como volver a poner en valor la cultura del trabajo, que es una base sana para cualquier sociedad”.
Sin embargo, la boxeadora planteó que aún existen falencias en el ámbito social. “Seguimos muy divididos como sociedad. Hay una grieta fuerte entre personas que piensan distinto y eso no debería pasar. Vivimos en democracia y pensar diferente no tendría que convertirnos en enemigos”, dijo.
Por último, analizó: “el desafío más grande es poder discutir ideas sin odiarnos, entender que el trabajo, el esfuerzo y la libertad pueden convivir con la empatía, y que salir adelante tiene que ser un camino colectivo, no una pelea constante”.
Dar una mirada integral al factor productivo-ambiental
Alejandro Brown, representante del sector ambiental-ecológico y presidente de la fundación Proyungas, objetó el enfoque que ofrecen los gobiernos a lo productivo y ambiental y pidió una mirada más integral, dado que consideró que no es un freno en el desarrollo económico y productivo para la Argentina. “Creo que ven a ambos temas como cosas disociadas, cuando en realidad son dos engranajes de la misma maquinaria que es el desarrollo sustentable”, dijo, y celebró como avance “el vínculo entre las actividades productivas y la conservación de la biodiversidad que se vio reflejado en la Ley de Bosques”.
En vísperas del nuevo año, Brown vaticinó que puede ser un gran año para el país. “Mirando para adelante, creo 2026 puede ser un gran año para la producción y el desarrollo productivo de la Argentina, porque la mejora de todas las variables económicas se articula con más y mejor conservación del medio ambiente. Es el gran desafío que tenemos entre manos y es lo que va a posicionar a Argentina como un país diferente”, cerró.
Promesas incumplidas en el área impositiva
Desde el área del emprendedurismo, Diego Cruz, dueño de un bar tucumano que tiene sucursales en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena, habló de las problemáticas que surgen de la cuestión impositiva y cruzó al Gobierno nacional por “la falta de cumplimiento de las promesas sobre la baja de impuestos”.
Asimismo, en el plano local, el negociante cuestionó la falta de obra pública. “No se destaca ninguna obra de infraestructura importante que sirva para la provincia”, opinó. A pesar de ello, se mostró expectante ante una posible mejora en lo económico.
Otra apreciación que hizo Cruz, trasladándose al ámbito político, fue la aparición de nuevos partidos y actores políticos en la Provincia, que generan mayor representatividad y consolidan la democracia.
El WTA 125 y la BUP, bondades del año
La ex tenista profesional argentina, Mercedes Paz, reconocida por su rol empresarial y que además tuvo cargos en el sector público, se refirió a los avances del año y destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas de octubre, considerándola “positiva y relevante”. Este sistema desembarcó por primera vez en Tucumán -y en distintas provincias de la Argentina- tras la aprobación de la Ley N° 19.945 sancionada en el Congreso de la Nación en 2024. La medallista de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata (1995) celebró la realización del torneo internacional nivel WTA 125 en Tucumán que marcó un hecho histórico para la región, posicionándose como uno de los grandes eventos deportivos realizados en la Provincia.
En contraste, Paz fue contundente afirmando que está en contra de cualquier forma de corrupción, alegando que impide el crecimiento tanto a nivel nacional como provincial.