La AFA endurece su postura: juveniles que se vayan por patria potestad no serán citados a la Selección

La salida de Luca Scarlato de River utilizando la patria potestad no solo sacudió el mercado juvenil sino también la estructura institucional del fútbol argentino. En medio del debate por la fuga de talentos a bajo costo al exterior, la AFA resolvió avanzar en una postura firme: todo jugador que se marche de su club a través de este mecanismo no será convocado a las selecciones juveniles.