Cómo proteger a tus mascotas en Año Nuevo: las claves de un experto antes de que lleguen las 12

No todos disfrutan de las luces encandilantes, los colores y los sonidos de los espectáculos de los fuegos artificiales. A menudo, el brillo que irrumpe con un estruendo en el cielo al llegar las 12 y que anuncia el comienzo de un nuevo ciclo se convierte en un momento de angustia y pánico en las mascotas domésticas. Cada año miles de ellas sufren estrés extremo o incluso enfermedades por el fuerte ruido de los petardos y, a pesar de que una parte cada vez mayor de la sociedad es consciente de ello, aún los fuegos artificiales son los protagonistas del festejo de Año Nuevo, por lo que es importante saber cómo proteger a nuestros amigos peludos.