Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Las imágenes muestran una escena de romance veraniego. Relajados, en chanclas y con la toalla aún puesta, fueron captados por las cámaras del medio ¡Hola! Argentina. Zaira Nara, siempre reservada respecto a su vida privada, repitió hasta el cansancio que estaba disfrutando de su soltería, a pesar de que las especulaciones mencionaban nombres como el de su exmarido, Jakob von Plessen. Pero ahora, las playas de Punta del Este serían testigos de un romance que parece haber superado las meras conjeturas.