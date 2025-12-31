Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Como en una ficción fantástica de la realeza, Zaira Nara se habría convertido en el interés de uno de los herederos más importantes de Europa. En el último tiempo se intensificaron los rumores de que la modelo habría iniciado una historia de amor junto al polista y magnate Robert Strom, un jugador habilidoso y miembro de una destacada familia de la aristocracia francesa.
Las imágenes muestran una escena de romance veraniego. Relajados, en chanclas y con la toalla aún puesta, fueron captados por las cámaras del medio ¡Hola! Argentina. Zaira Nara, siempre reservada respecto a su vida privada, repitió hasta el cansancio que estaba disfrutando de su soltería, a pesar de que las especulaciones mencionaban nombres como el de su exmarido, Jakob von Plessen. Pero ahora, las playas de Punta del Este serían testigos de un romance que parece haber superado las meras conjeturas.
Los primeros rumores de romance
Las versiones comenzaron hace una semana, cuando la mediática viajó junto a su hermana y el resto de su familia para pasar las fiestas en la ciudad uruguaya. Al principio, unas fotos hicieron que sus seguidores comenzaran a atar cabos: primero, una imagen de Zaira disfrutando de sus vacaciones y, luego, una de Strom en la misma playa. Más tarde fue Gustavo Méndez quien, en el programa La Posta del Espectáculo (TV Pública), confirmó el romance.
“Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Un heredero archirrecontra millonario, magnate europeo nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza como Charlotte de Casiraghi (Mónaco) y su abuelo fue muy amigo de Juan Carlos I de España”, detalló el periodista en vivo, mientras aseguraba que los protagonistas intentarían desmentirlo.
Las imágenes que intensificaron las conjeturas
Pero las últimas imágenes de la revista fueron las que volvieron inevitables las especulaciones. Con shorts de jean y musculosa ella, y con un pareo y descalzo él, Zaira y Robert pasaron el 28 de diciembre por Fresh Market para comprar cervezas y pan, entre otros artículos. Después cargaron nafta y, sin perder la sonrisa, partieron juntos con rumbo desconocido en el Mehari que ella maneja por estos días en las arenas uruguayas.
¿Quién es el heredero que conquistó a Zaira?
Robert Strom es un jugador de polo de 37 años, nacido en Francia y heredero de un negocio multimillonario que abarca diferentes países de Europa. Su abuelo, Robert Zellinger de Balkany, fue el empresario que creó un imperio de más de 40 centros comerciales distribuidos en ciudades como Madrid, París y Bruselas, replicando el modelo de Estados Unidos para amasar una fortuna incalculable.
Su padre, Birger Strom, continuó y fortaleció ese legado hasta su fallecimiento en julio de 2021. El hombre también se destacó por su desempeño como polista, una pasión que corre en la familia: Robert es jugador profesional y compite para el club Sainte-Mesme, fundado por su abuelo, según explicaron desde el diario Clarín.
Strom hijo divide su vida entre Palm Beach, Estados Unidos, y sus castillos europeos cerca de París. Algunas versiones indican que los "celestinos" de esta flamante pareja serían Pampita y Martín Pepa, quienes están muy vinculados al ámbito del polo.
Robert habla un español perfecto y conoce muy bien la Argentina, ya que suele disputar torneos locales y no se pierde el Abierto Argentino. Uno de sus íntimos amigos es su cuñado, "Corchito" Zavaleta (hijo de la Trilliza de Oro María Emilia), quien está casado con su hermana Isabelle y con quien comparte el amor por los caballos, detallaron desde La Nación.