Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

El 20 de mayo, Santos Discépolo cerró sus puertas de La Rioja 219 y se silenció así un espacio que se había caracterizado por su trabajo cultural y artístico, en íntima vinculación con un proyecto social que prestaba atención tanto a los sectores marginados como a las minorías sociales.
La sorpresa de su final se revirtió, igual de imprevista, hace una semana, cuando se anunció la reapertura en el mismo lugar, pero con nuevos administradores. Julio Rasuk ya no está al frente, abocado ahora más a su rol de productor de espectáculos, y cedió su rol a “gente amiga, que queremos mucho y que habitó este lugar durante mucho tiempo, que fue parte de su historia”. “Es un espacio de mucho amor, de compañerismo y que siempre estuvo abierto a la gente que lo necesitaba, una casa de alegría y de noche donde pasaron muchas cosas. Me costó soltarlo, pero queda en buenas manos”, adelantó.
Nueva gestión
La gestión estará ahora a cargo de Bruno Bazán, Pipo Albano, Nati Serrano y Juan Regner (foto), quien será uno de los Dj’s protagonistas de Ritual Santo de Año Nuevo, la fiesta bailable que comenzará en Santos Discépolo tras el brindis de la medianoche y hasta la madrugada. También habrá sets a cargo de Pita Power y La Patxi, con música especialmente seleccionada para la ocasión.
También tendrá lugar esta madrugada una nueva edición del White Party en el complejo Natalio Mirkin del club San Martín, en Yerba Buena (avenida Perón 400), como forma de recibir el nuevo año. En el predio se montaron cuatro escenarios para desplegar una propuesta variada. No se suspende por lluvia.