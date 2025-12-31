Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

La sorpresa de su final se revirtió, igual de imprevista, hace una semana, cuando se anunció la reapertura en el mismo lugar, pero con nuevos administradores. Julio Rasuk ya no está al frente, abocado ahora más a su rol de productor de espectáculos, y cedió su rol a “gente amiga, que queremos mucho y que habitó este lugar durante mucho tiempo, que fue parte de su historia”. “Es un espacio de mucho amor, de compañerismo y que siempre estuvo abierto a la gente que lo necesitaba, una casa de alegría y de noche donde pasaron muchas cosas. Me costó soltarlo, pero queda en buenas manos”, adelantó.