Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo
Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo
Hace 5 Hs

El 20 de mayo, Santos Discépolo cerró sus puertas de La Rioja 219 y se silenció así un espacio que se había caracterizado por su trabajo cultural y artístico, en íntima vinculación con un proyecto social que prestaba atención tanto a los sectores marginados como a las minorías sociales.

La sorpresa de su final se revirtió, igual de imprevista, hace una semana, cuando se anunció la reapertura en el mismo lugar, pero con nuevos administradores. Julio Rasuk ya no está al frente, abocado ahora más a su rol de productor de espectáculos, y cedió su rol a “gente amiga, que queremos mucho y que habitó este lugar durante mucho tiempo, que fue parte de su historia”. “Es un espacio de mucho amor, de compañerismo y que siempre estuvo abierto a la gente que lo necesitaba, una casa de alegría y de noche donde pasaron muchas cosas. Me costó soltarlo, pero queda en buenas manos”, adelantó.

Nueva gestión

La gestión estará ahora a cargo de Bruno Bazán, Pipo Albano, Nati Serrano y Juan Regner (foto), quien será uno de los Dj’s protagonistas de Ritual Santo de Año Nuevo, la fiesta bailable que comenzará en Santos Discépolo tras el brindis de la medianoche y hasta la madrugada. También habrá sets a cargo de Pita Power y La Patxi, con música especialmente seleccionada para la ocasión.

El domingo cierra Santos Discépolo y la noche se entristece

El domingo cierra Santos Discépolo y la noche se entristece

También tendrá lugar esta madrugada una nueva edición del White Party en el complejo Natalio Mirkin del club San Martín, en Yerba Buena (avenida Perón 400), como forma de recibir el nuevo año. En el predio se montaron cuatro escenarios para desplegar una propuesta variada. No se suspende por lluvia.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia
3

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo
4

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos
5

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?
6

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?

Más Noticias
Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios