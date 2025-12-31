Celebraciones de fin de año: el sistema sanitario de Tucumán funcionará con refuerzos médicos, ambulancias y atención permanente

Medina Ruiz apeló a la responsabilidad individual para evitar situaciones lamentables. “Fin de año es un tiempo de reflexión, de balance, de agradecer por estar vivos, sanos, en familia y también es un tiempo de cuidados, de evitar excesos que traen complicaciones. Si van a manejar respeten las reglas de tránsito y no consuman alcohol, para que no tengamos una silla vacía que lamentar por un siniestro vial”, expresó.