Celebraciones de fin de año: el sistema sanitario de Tucumán funcionará con refuerzos médicos, ambulancias y atención permanente

Lo anunció el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. “Esta es un época de reflexión; hay que evitar los excesos”, remarcó.

PRECAUCIÓN. Se registró un aumento de cuadros respiratorios y gastrointestinales. PRECAUCIÓN. Se registró un aumento de cuadros respiratorios y gastrointestinales.
Hace 5 Hs

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó que el sistema sanitario funcionará con refuerzos médicos, ambulancias y atención permanente durante las celebraciones de fin de año. De todas formas, recomendó cuidados al volante, moderación en el consumo de alcohol y consultar a especialistas ante cualquier síntoma.

El funcionario confirmó que se dispuso un refuerzo especial en las guardias, servicios de emergencia y atención médica en toda la provincia, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad durante el fin de semana largo.

“El sistema de salud está preparado para dar respuestas. Hemos potenciado las guardias con más médicos y personal de enfermería, y también fortalecimos el sistema de emergencias”, aseguró el ministro.

Uno de los puntos clave del operativo es el refuerzo de las moto-ambulancias en el microcentro, que cuentan con equipamiento de alta complejidad. “Tenemos ocho motos con profesionales capacitados y cardio-desfibriladores. Gracias a estos equipos, todos los meses se logra salvar a unas cinco personas que sufren paros cardiorrespiratorios”, destacó.

Alta demanda en las guardias

Por otro lado, el ministro explicó que durante los últimos días se registró una alta demanda en las guardias, principalmente por cuadros respiratorios y gastrointestinales. “Más de 17.000 personas fueron atendidas, y entre el 70 y el 80% consultó por este tipo de síntomas”, precisó.

En cuanto a los siniestros viales, llevó tranquilidad: “no hubo un aumento significativo respecto de otros fines de semana. Aun así, reforzamos el sistema para que cualquier tucumano que lo necesite tenga una respuesta inmediata”.

Tras la tormenta, ¿qué se espera del tiempo para Año Nuevo?

Medina Ruiz apeló a la responsabilidad individual para evitar situaciones lamentables. “Fin de año es un tiempo de reflexión, de balance, de agradecer por estar vivos, sanos, en familia y también es un tiempo de cuidados, de evitar excesos que traen complicaciones. Si van a manejar respeten las reglas de tránsito y no consuman alcohol, para que no tengamos una silla vacía que lamentar por un siniestro vial”, expresó.

Además, recordó que el Hospital Virtual funciona las 24 horas, con servicios de telepsicología, teleobstetricia y teleenfermería, y que la línea 135 está disponible para personas que atraviesen una emergencia psicológica.

